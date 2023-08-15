Производственный календарь в январе 2023 года в России. Зачем он нужен и что дает? Как отдыхаем в январе 2023 года?
Производственный календарь считается необходимым инструментом для каждого кадровика и бухгалтера. С его помощью можно определить количество рабочих и выходных дней для работников. Однако он может оказаться полезным и для остальных. Предлагаем узнать, каким будет производственный календарь в январе 2023 года и для чего его можно использовать.
Для чего нужен производственный календарь
Чаще всего производственный календарь используют в свой деятельности работники кадровой службы и бухгалтерии. Он указывает, какие дни будут рабочими, выходными и праздничными. Также с его помощью легко определить количество трудовых часов за месяц. Производственный календарь помогает решить такие задачи:
- учет времени работы для каждого сотрудника;
- составление плана на месяц;
- определение размера заработной платы;
- составление графика отпусков;
- выплата компенсации согласно больничным листам.
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Общая характеристика января 2023 года
В январе 2023 года будет 31 календарный день. Из них:
- 17 – полные рабочие дни;
- 14 – выходные и праздничных.
Постановлением правительства РФ утверждены переносы выходных дней, которые приходятся на праздники:
- 1 января (воскресенье) – перенесен на 24.02.2023 (пятница);
- 8 января (воскресенье) – перенесен на 08.05.2023 (понедельник).
Таким образом, в январе 2023-го россияне получат одни из самых длинных выходных за весь год – с 1 по 8 число. Первым рабочим днем месяца станет 9 января.
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Нормы продолжительности работы в январе 2023 года
Главным преимуществом, которое дает производственный календарь, является возможность определить продолжительность рабочего дня и количество трудовых часов за месяц. Норму определяют, исходя из нормативов распределения рабочего времени – 8 часов труда в день при 5-дневной рабочей неделе.
Однако в некоторых организациях могут вводиться нестандартные графики. Таблица ниже поможет определить норматив часов в январе 2023 года. Она составлена с учетом всех выходных и праздников.
|
Длительность рабочей недели (час.)
|
Количество рабочих часов за месяц
|
40
|
136
|
39
|
132,6
|
36
|
122,4
|
35
|
119
|
33
|
112,2
|
30
|
102
|
24
|
81,6
|
18
|
61,2
|
12
|
40,8
Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что количество рабочих часов не может превышать установленную норму. Если по определенным причинам сотрудник работал в выходные и праздничные дни, то переработанные часы оплачиваются в двойном размере или предоставляются дополнительные дни для отдыха. Исключением являются случаи, когда режим труда регулируется внутренними актами и распорядком.
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Как отдыхаем в январе 2023 года
Согласно производственному календарю на январь 2023 года, граждане РФ получат длинные выходные – с 1 по 8 число. Для большинства людей первым рабочим днем месяца станет 9 января.
В первом месяце 2023 года будет сразу два праздника – Новый год и Рождество Христово. Они выпадают на 1 и 7 число соответственно. Так как эти дни являются выходными, то предусмотрены и переносы. Согласно постановлению Правительства РФ, дополнительные дни отдыха появятся 24 февраля и 8 мая.
Помимо праздничных дней, в январе 2023 года будут и стандартные выходные:
- суббота – 7, 14, 21 и 28 января;
- воскресенье – 1, 8, 14, 22 и 29 января.
Как планировать отпуск в январе 2023 года
Некоторые работники могут продлить количество нерабочих дней, оформив отпуск в январе 2023 года. При планировании отдыха бухгалтеры рекомендуют пользоваться простой формулой: чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже будут отпускные. Январь в этом отношении является самым неподходящим месяцем. Ожидается всего 17 рабочих дней. Специалисты рекомендуют планировать свой отпуск на другое время.
Чтобы получить максимальное количество отпускных, бухгалтеры рекомендуют начинать свой отпуск в субботу, а заканчивать его воскресеньем. В этом случае охватывается наибольшее количество выходных дней, которые предприятие также оплатит. Планируя отпуск, необходимо помнить, что основная его часть должна составлять не менее 14 дней и длиться непрерывно. Оставшееся время можно распределять свободно, но по согласованию с руководством.
Если же финансовый вопрос не стоит вообще, разницей в размере отпускных можно пренебречь, то для отдыха можно выбирать любые периоды, начиная с 9 января. Главное, согласовать отпуск с руководством.
Подведем итог
Производственный календарь – это очень удобный и полезный инструмент, который позволяет определить количество рабочего времени в январе 2023 года. Он помогает не только сотрудникам специализированных служб, но и остальным работникам при планировании своего отдыха.