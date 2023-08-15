Производственный календарь считается необходимым инструментом для каждого кадровика и бухгалтера. С его помощью можно определить количество рабочих и выходных дней для работников. Однако он может оказаться полезным и для остальных. Предлагаем узнать, каким будет производственный календарь в январе 2023 года и для чего его можно использовать.

Для чего нужен производственный календарь

Чаще всего производственный календарь используют в свой деятельности работники кадровой службы и бухгалтерии. Он указывает, какие дни будут рабочими, выходными и праздничными. Также с его помощью легко определить количество трудовых часов за месяц. Производственный календарь помогает решить такие задачи:

учет времени работы для каждого сотрудника;

составление плана на месяц;

определение размера заработной платы;

составление графика отпусков;

выплата компенсации согласно больничным листам.

Общий производственный календарь составляет и утверждает правительство России. Это постановление учитывает все праздники, отмечаемые на государственном уровне, переносы выходных дней на другие даты в случае, если они совпадают с праздничными.

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Общая характеристика января 2023 года

В январе 2023 года будет 31 календарный день. Из них:

17 – полные рабочие дни;

14 – выходные и праздничных.

Согласно действующему законодательству, день, предшествующий празднику, считается предпраздничным. В такие моменты норма работы сокращается на 1 час. Исключением являются случаи, когда предпраздничный день выпадает на выходной. Именно такая ситуация складывается в январе 2023 года. По этой причине сокращенных рабочих дней в этом месяце нет.

Постановлением правительства РФ утверждены переносы выходных дней, которые приходятся на праздники:

1 января (воскресенье) – перенесен на 24.02.2023 (пятница);

8 января (воскресенье) – перенесен на 08.05.2023 (понедельник).

Таким образом, в январе 2023-го россияне получат одни из самых длинных выходных за весь год – с 1 по 8 число. Первым рабочим днем месяца станет 9 января.

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Нормы продолжительности работы в январе 2023 года

Главным преимуществом, которое дает производственный календарь, является возможность определить продолжительность рабочего дня и количество трудовых часов за месяц. Норму определяют, исходя из нормативов распределения рабочего времени – 8 часов труда в день при 5-дневной рабочей неделе.

Однако в некоторых организациях могут вводиться нестандартные графики. Таблица ниже поможет определить норматив часов в январе 2023 года. Она составлена с учетом всех выходных и праздников.

Длительность рабочей недели (час.) Количество рабочих часов за месяц 40 136 39 132,6 36 122,4 35 119 33 112,2 30 102 24 81,6 18 61,2 12 40,8

Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что количество рабочих часов не может превышать установленную норму. Если по определенным причинам сотрудник работал в выходные и праздничные дни, то переработанные часы оплачиваются в двойном размере или предоставляются дополнительные дни для отдыха. Исключением являются случаи, когда режим труда регулируется внутренними актами и распорядком.

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Как отдыхаем в январе 2023 года

Согласно производственному календарю на январь 2023 года, граждане РФ получат длинные выходные – с 1 по 8 число. Для большинства людей первым рабочим днем месяца станет 9 января.

В первом месяце 2023 года будет сразу два праздника – Новый год и Рождество Христово. Они выпадают на 1 и 7 число соответственно. Так как эти дни являются выходными, то предусмотрены и переносы. Согласно постановлению Правительства РФ, дополнительные дни отдыха появятся 24 февраля и 8 мая.

Помимо праздничных дней, в январе 2023 года будут и стандартные выходные:

суббота – 7, 14, 21 и 28 января;

воскресенье – 1, 8, 14, 22 и 29 января.

Как планировать отпуск в январе 2023 года

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Некоторые работники могут продлить количество нерабочих дней, оформив отпуск в январе 2023 года. При планировании отдыха бухгалтеры рекомендуют пользоваться простой формулой: чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже будут отпускные. Январь в этом отношении является самым неподходящим месяцем. Ожидается всего 17 рабочих дней. Специалисты рекомендуют планировать свой отпуск на другое время.

Помимо первого месяца 2023 года, в перечень неподходящих также входят февраль (18 дней), апрель и май (по 20 дней соответственно). Наиболее удачными периодами для отдыха станут август (23 дня), март (22 дня) и октябрь (22дня).

Чтобы получить максимальное количество отпускных, бухгалтеры рекомендуют начинать свой отпуск в субботу, а заканчивать его воскресеньем. В этом случае охватывается наибольшее количество выходных дней, которые предприятие также оплатит. Планируя отпуск, необходимо помнить, что основная его часть должна составлять не менее 14 дней и длиться непрерывно. Оставшееся время можно распределять свободно, но по согласованию с руководством.

Если же финансовый вопрос не стоит вообще, разницей в размере отпускных можно пренебречь, то для отдыха можно выбирать любые периоды, начиная с 9 января. Главное, согласовать отпуск с руководством.

Подведем итог

Производственный календарь – это очень удобный и полезный инструмент, который позволяет определить количество рабочего времени в январе 2023 года. Он помогает не только сотрудникам специализированных служб, но и остальным работникам при планировании своего отдыха.