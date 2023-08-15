Когда квасить капусту в январе 2023 года по лунному календарю

Для успешной закваски капусты важен не только рецепт, но и правильно выбранное время для приготовления. Традиционно этот овощ заготавливают в период уборки урожая, но современные технологии хранения позволяют делать это в любое время года. Главное, соблюдать несколько простых правил. Предлагаем узнать, когда нужно квасить капусту в январе 2023 года по лунному календарю.

Как Луна влияет на закваску капусты

На протяжении нескольких столетий капусту заквашивали или солили. Такой способ приготовления помогал сохранить полезные свойства. Квашеная капуста помогала легче перенести скудное на продукты питания время. Брожение, как и многие другие жизненные процессы, во многом зависит от лунных циклов. Зная, как Луна влияет на развитие полезных бактерий, будет проще подобрать наиболее удачное время для закваски. В январе 2023 года будут такие фазы Луны:

Растущая (1-6, 22-31 января) . В данной фазе бактерии, необходимые для правильного приготовления капусты, развиваются особенно активно. Планируя квасить капусту в январе 2023 года, необходимо опираться на эти периоды. Правило распространяется и на приготовление огурцов, даже если их консервируют в банках.

. В данной фазе бактерии, необходимые для правильного приготовления капусты, развиваются особенно активно. Планируя квасить капусту в январе 2023 года, необходимо опираться на эти периоды. Правило распространяется и на приготовление огурцов, даже если их консервируют в банках. Убывающая (8-20 января) . В данный период активность развития микроорганизмов снижается. Процесс приготовления может занять больше времени, из-за чего могут сильно пострадать вкусовые качества.

. В данный период активность развития микроорганизмов снижается. Процесс приготовления может занять больше времени, из-за чего могут сильно пострадать вкусовые качества. Полнолуние и новолуние (7 и 21 января). Самые неблагоприятные дни. Квасить капусту в эти даты крайне нежелательно. Она получится безвкусной, может потерять свой вкус и аромат.

Как правильно выбрать время для закваски капусты

Опытные кулинары рекомендуют выбирать время для готовки не только по лунному календарю, но и другим факторам. К ним относятся:

Дни недели . Есть мнение, что самыми благоприятными моментами для приготовления капусты являются «мужские» дни – понедельник, вторник и четверг. В этом случае блюдо получится вкусным и сочным. В «женские» дни (среду, пятницу, субботу) приготовления лучше избегать.

. Есть мнение, что самыми благоприятными моментами для приготовления капусты являются «мужские» дни – понедельник, вторник и четверг. В этом случае блюдо получится вкусным и сочным. В «женские» дни (среду, пятницу, субботу) приготовления лучше избегать. Знак зодиака, в котором находится Луна. Подходящими считаются созвездия Овна, Стрельца, Тельца, Козерога и Льва. Самыми неблагоприятными знаками зодиака являются Рыбы, Рак и Дева.

Считается достаточным совпадение двух критериев, если одним из них является фаза Луны, а идеальным – сразу трех (по Луне, дням недели и знакам зодиака).

Практически все опытные кулинары рекомендуют приступать к готовке только в хорошем расположении духа. В противном случае негативная энергетика перейдет на продукты, и даже при удачном стечении обстоятельств блюдо не выйдет хорошим. Женщинам не рекомендуют заниматься закваской капусты в периоды гормональной и эмоциональной нестабильности (во время беременности и месячных).

Какие дни будут благоприятными для закваски капусты в январе 2023 года

Пользуясь имеющимися критериями, выбрать подходящую дату для приготовления не составит труда. В таблице указаны благоприятные дни для закваски капусты в январе 2023 года.

Дни месяца Почему квасить капусту можно Аргументы против приготовления 1 Растущая фаза, Телец - 2 Растущая фаза, понедельник, Телец - 3 Растущая фаза, вторник, Телец (до 5:54) - 5 Растущая фаза, четверг Рак (с 17:18) 23 Растущая фаза, понедельник Рыбы (с 20:40) 24 Растущая фаза, вторник Рыбы 26 Растущая фаза, четверг, Овен - 27 Растущая фаза, Овен Пятница 28 Растущая фаза, Овен Суббота 29 Растущая фаза, Телец - 30 Растущая фаза, понедельник, Телец (до 11:55) - 31 Растущая фаза, вторник -

Согласно рекомендациям опытных кулинаров, самой благоприятной датой для приготовления капусты по лунному календарю является 5-й день после новолуния. В январе 2023 года он выпадает на 26-е число месяца.

Советы по приготовлению и хранению квашеной капусты

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Рекомендации опытных кулинаров помогут приготовить вкусное, сочное и полезное блюдо:

Для квашения подходят любые сорта капусты, кроме ранних. Желательно, чтобы овощ был белым и тугим, без подгнивших и подмерзших мест. Из некачественной капусты не получится хорошего блюда. Для приготовления и хранения можно брать стеклянные или эмалированные емкости без сколов и открытых металлических участков. Оцинкованную и алюминиевую посуду использовать нельзя из-за окисления. Емкости из пищевого пластика не рекомендуются. При выборе соли стоит отдать предпочтение крупному или среднему помолу, не йодированной. В качестве гнета оптимальным вариантом будет стеклянная емкость с водой или булыжник. Вес должен составлять не менее 10% от общего веса продукта. Металлические емкости и грузы использовать нельзя. Если для гнета был выбран булыжник, его необходимо тщательно промыть и прокалить в течение часа. Эти действия необходимы для обеззараживания. Готовый продукт хранят при температуре, близкой к 0°C. Замораживать квашеную капусту нежелательно. В этом случае она станет мягкой, потеряет свой цвет. Также при заморозке теряются полезные свойства блюда. При хранении готового продукта нужно следить, чтобы капуста была полностью покрыта рассолом. На открытых участках она быстро становится мягкой, теряет полезные свойства, начинает разрушаться витамин C.

Подведем итог

Зная, когда квасить капусту в январе 2023 года по лунному календарю, можно быстро определить подходящее время для приготовления. От того, насколько удачной оказалась выбранная дата, будет зависеть вкусовые качества готового продукта.