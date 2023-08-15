Куда поехать отдыхать в августе 2023 года: пляжные курорты и достопримечательности в России и за рубежом

С наступлением жаркого сезона многие стремятся насладиться пляжным отдыхом и задумываются о том, куда поехать отдыхать в августе 2023 года. Достойные курорты можно найти как в России, так и за рубежом. Все зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей семьи. Вниманию туристов представлены популярные направления, где можно насладиться отдыхом на море или увидеть уникальные культурные достопримечательности.

Отдых в России

При желании увлекательно провести отпуск, не выезжая за границу, стоит обратить внимание на популярные места в России, расположенные вдоль Черного, Белого и Азовского морей. Любителям отдыха на морском побережье подойдут следующие известные пляжные курорты.

Сочи находится на побережье Черного моря и является одним из самых известных и популярных мест для отдыха в России. Город предлагает разнообразные пляжи, от песчаных до галечных, обилие развлечений, ресторанов, ночных клубов. Среди самых запоминающихся достопримечательностей в Сочи можно отметить следующие:

Туристы смогут прогуляться по набережной, которая буквально усеяна ресторанами, кафе, магазинами и аттракционами. Здесь можно также увидеть памятник морским львам и Монумент Славы.

Любители живописной природы смогут посетить розарий, который представляет собой удивительно красивый парк с более чем 200 сортами роз.

Еще одним живописным местом является дендрарий – большой ботанический сад, где собраны разнообразные растения со всего мира. Здесь можно прогуляться по живописным тропам, увидеть экзотические деревья и цветы, а также посетить аквариум и птичий дворик.

Путешественники, предпочитающие экстремальный отдых, смогут подняться на гору Ахун, которая является одной из самых высоких точек в Сочи и позволяет увидеть прекрасные виды на город и море. Здесь находится памятник Михаилу Ахуну, посвященный борьбе за свободу и равенство.

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Анапа – курорт, расположенный на Черноморском побережье, который славится своими широкими песчаными пляжами. Анапа известна своим благоприятным климатом, живописной природой и множеством санаториев и детских лагерей. Среди самых интересных мест в этом городе можно упомянуть следующие:

Аквапарк «Тики-Так» предлагает множество горок, бассейнов и развлечений для всей семьи. Отдыхающие смогут провести веселый и активный день, наслаждаясь водными аттракционами.

Музей «Городской бульвар» представляет собой уникальный комплекс, интересные экспонаты которого помогут погрузиться в историю Анапы. Здесь представлены экспозиции о природе, о прошлом и настоящем курорта.

«Белая скала» – природное образование, расположенное на побережье. Скалы белоснежного цвета создают впечатляющий пейзаж и являются отличным местом для прогулок и фотосъемок.

Крепость «Темрюк» – исторический архитектурный комплекс, который был важным укрепленным постом в древности.

Геленджик предоставляет возможность насладиться кристально чистой водой и живописными пейзажами на Черноморском побережье, посетить многочисленные парки, аквапарки и развлекательные центры. Разнообразить пляжный отдых удастся с помощью посещения следующих достопримечательностей:

Геленджикский городской парк является прекрасным местом для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Здесь вы найдете различные аттракционы, аллеи с фонтанами, смотровые и детские площадки.

Прогулку по набережной можно совместить с посещением луна-парка, где можно покататься на горках, каруселях и других аттракционах.

Золотая бухта является одним из самых живописных мест в регионе. Восхищение туристов вызывают прекрасные пляжи, кристально чистая вода и окружающие бухту горы.

Старая крепость – историческая достопримечательность, которая находится на высоком холме. С этого места открывается живописный панорамный вид на Геленджик и Черное море.

Аквапарк «Джемете» предлагает широкий выбор водных аттракционов, горок и бассейнов.

Парк «Дендрарий», расположенный на склоне горы Мирабель, наполнен растениями редких видов. Прогулка по живописным тропам оставит незабываемые впечатления, а с видовых площадок удастся насладиться великолепным видом на город и море.

Россия богата культурными достопримечательностями, вниманию туристов предлагается огромное количество исторических мест, музеев, памятников архитектуры. При желании отправиться в путешествие в августе с целью посетить увлекательные экскурсии, стоит совершить поездку в Санкт-Петербург. Город является местом сосредоточения уникальных культурных достопримечательностей, среди которых особого внимания заслуживают следующие:

Эрмитаж – один из самых известных музеев мира, который предлагает для обозрения богатую коллекцию искусства, включая произведения Рубенса, Рембрандта, Пикассо и других выдающихся художников.

Петропавловская крепость – историческое место, которое является одной из старейших достопримечательностей города. Здесь находится Петропавловский собор и Петербургский музей истории.

Петергоф, известный как «Русский Версаль», предлагает совершить прогулку по великолепным садам, увидеть красивые фонтаны, расположенные на побережье Финского залива. Здесь также находится дворец Монаршего двора и Музей фонтанов.

Казанский собор – величественный православный храм, который является одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Он впечатляет своей архитектурой и является важным центром религиозной жизни города.

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Зарубежные направления

Для августа характерна жаркая погода, поэтому данный месяц обоснованно считается самым пиком туристического сезона. Путешественники, желающие отправиться на отдых за рубеж, смогут подобрать для себя страну в зависимости от особенностей ее климата. Анатолийское побережье, Испания, юг Италии, Тунис, курорты Аттики подойдут для тех, которого не отпугивает температура воздуха выше +30°C. В данном случае преимуществом станет теплое море, прогревающееся до температуры около +27°C.

Побережье Адриатического и Эгейского морей, Грузия и Болгария характеризуются умеренной жарой, поэтому станут находкой для тех, кто предпочитает более мягкий климат. В августе можно отправиться в путешествие на отдых за рубеж в следующие места.

Греция — страна с богатым историческим наследием и красивыми природными пейзажами. При ее посещении можно удачно сочетать пляжный отдых и знакомство с местными достопримечательностями:

Акрополь Афин с самым известным храмом Парфеноном является символом Греции. Этот древний архитектурный комплекс представляет собой выдающийся образец культуры этой страны.

Олимпия — место проведения древних Олимпийских игр. Здесь можно увидеть развалины храмов, стадион и другие сохранившиеся археологические объекты.

Остров Санторини славится своими красивыми белыми домиками, голубыми куполами и панорамными видами на Эгейское море. Здесь можно насладиться уникальной архитектурой, посетить вулкан, побывать на пляжах и насладиться местными винодельческими традициями.

Метеора — группа из нескольких монастырей, построенных на вершинах величественных скал в центральной Греции. Это уникальное место сочетает природную красоту и религиозную историю.

Древние Дельфы считаются одним из самых значимых археологических мест в Греции. Здесь находится храм Аполлона, оракул Дельфийского Аполлона и другие старинные памятники.

Микены были одним из мощных городов древней Греции. Здесь можно увидеть старинные крепости, ворота Льва и другие археологические объекты, связанные с мифологией и историей этой страны.

Остров Родос является одним из самых популярных греческих курортов. Он предлагает красивые пляжи, средневековый город с рыцарскими улицами, древние руины и замечательные виды на море.

Путешественники, не боящиеся жары, могут отправиться на Кипр, где днем температура достигает +34°C. Островное государство в Средиземном море предлагает богатое культурное наследие, прекрасные пляжи и исторические достопримечательности:

Пафос является культурной столицей Кипра и занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится археологический парк с развалинами римских вилл и древних мозаик, средневековый форт и пещера Афродиты, связанная с греческой мифологией.

Второй по величине город Кипра Лимассол имеет красивую набережную, средневековый замок Колосси и живописную старую часть города. Населенный пункт известен как один из самых знаменитых винодельческих регионов Кипра. Неподалеку от Лимассола расположен амфитеатр Курион, где проводятся музыкальные и театральные представления.

Столица Кипра Никосия предлагает богатое культурное наследие. Туристы смогут увидеть исторический район Лефкосия, Кипрский археологический музей, Дворец архиепископа и линию Грин Лайн, которая разделяет остров на греческую и турецкую части.

Айя-Напа – курортный город на восточном побережье Кипра славится своими прекрасными песчаными пляжами и яркой ночной жизнью. Здесь находится пещера Айя-Напа, где согласно легенде, купалась Афродита.

Юг Италии является популярным туристическим направлением. Путешественникам следует отправиться в следующие места:

Помпеи (Неаполь) — это древний римский город, погребенный вследствие извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. Сейчас это археологический парк, где можно увидеть хорошо сохранившиеся развалины домов, фрески и памятники древности.

Амальфитанское побережье (регион Кампания) славится своими прекрасными пейзажами, крутыми скалами, живописными морскими городками и кристально чистым морем. Здесь можно посетить города Амальфи, Равелло, Поситано и насладиться их уникальной атмосферой.

Сицилия — самый большой остров Средиземного моря, который имеет богатое культурное и природное наследие. Здесь можно посетить город Палермо, Валлетту, Таормину, увидеть активный вулкан Этна, а также насладиться прекрасными пляжами и местной кухней.

Матера (регион Базиликата) — уникальный город, вырубленный в скалах и занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его дома и церкви построены прямо в скалах и создают впечатляющий пейзаж.

Калабрия — регион с прекрасными пляжами, горными пейзажами и средневековыми городками. Здесь можно посетить город Тропеа, насладиться кристально чистым морем и попробовать местные деликатесы.

Испания славится своими прекрасными пляжами, которые привлекают туристов со всего мира. К лучшим из них относятся следующие:

Коста-Бланка – пляж, расположенный в регионе Аликанте, который славится кристально чистой водой и красивыми скалами. Он окружен природным заповедником и предлагает прекрасные возможности для сноркелинга.

Плайя-де-ла-Конча находится в городе Сан-Себастьян в Паис-Васко. Он привлекает туристов белым песком и прекрасным пейзажем.

Плайя -де-ла-Барроса (Коста-де-ла-Луз) расположен в регионе Андалусия и славится своими золотистыми песчаными дюнами и теплым Средиземным морем. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой и прекрасными видами на закат.

Плайя-де-ла-Виктория в городе Кадис также находится на Коста-де-ла-Луз и является одним из самых популярных пляжей в регионе. Он предлагает широкие песчаные пляжи, спокойную атмосферу и хорошие условия для купания.

Плайя-де-ла-Барселонета расположен в самом сердце Барселоны и является одним из наиболее известных пляжей в Испании. Он предлагает широкий выбор ресторанов и кафе, а также возможность заняться различными водными видами спорта.

Плайя-дель-Постигет находится в городе Аликанте и является одним из самых популярных пляжей на Коста-Бланке. Здесь чистый песок, теплая вода и множество баров и ресторанов.

Плайя-де-Мальяга (Мальяга) идеален для отдыха и получения красивого загара. Он окружен ресторанами и барами, где можно попробовать традиционные блюда местной кухни

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Это лишь немногие варианты, где можно провести отпуск в августе за рубежом. Оправившись в Черногорию, туристы смогут совершить увлекательные прогулки к каньонам и горным озерам. Преимущество Албании заключается в чистейшем море и демократичной ценовой политике. В Хорватии можно совместить отдых на пляже и обзор старинной архитектуры. Невероятно комфортным станет отпуск в Португалии, где температура в Лиссабонской Ривьере достигает днем +27 °C, а океан прогревается до +19 °C. Солнечный берег или Золотые пески Болгарии идеально подойдут для отдыха с маленькими детьми.

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Подведем итог

При поиске ответа на вопрос, куда поехать отдыхать в августе 2023 года, каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант как в России, так и за рубежом. Выбор будет зависеть от предпочтений и финансовых возможностей.