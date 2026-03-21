Погода в Сочи на май 2026 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на май 2026.
Вместе с приближающимся летом на курорты Краснодарского края приходит сезон отпусков. Однако несмотря на видимую стабильность, погодные условия еще достаточно далеки от туристических: природа может в любой момент преподнести сюрпризы. Чтобы отдых оказался удачным и принес яркие впечатления, следует сверять планы с прогнозами синоптиков. Предлагаем узнать, какой будет погода в Сочи в мае 2026 года.
Особенности погоды в Сочи в мае
Официальный курортный сезон на Черноморском побережье традиционно стартует в июне. Тем не менее май давно стал полноправной альтернативой для тех, кто ценит спокойный отдых. В этот период город постепенно переходит из весеннего режима в летний: воздух прогревается, солнце набирает силу, а инфраструктура курорта готовится к наплыву туристов.
Среднедневная температура в мае достигает +20…+22 °C, а ночью столбик термометра опускается до +13…+14 °C. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет около 257 часов за месяц, или 8,3 часа ежедневно. Среднемесячная норма осадков составляет 105 мм – стабильный весенний показатель, сопоставимый с мартом и апрелем.
Морская вода в начале мая прогрета до +13–14 °C, что достаточно прохладно. Купаться решаются лишь самые закаленные. Впрочем, уже к концу месяца температура поднимается до +18 °C, и пляжный отдых становится вполне комфортным. Ветер в мае преимущественно юго-восточный, умеренный – около 3,5 м/с. Штормовые явления редки, но полностью исключать их нельзя.
Для составления точных прогнозов синоптики часто пользуются информацией о погоде за предыдущие годы. На основании этих данных строятся климатические модели, учитывающие местные закономерности и аномалии. Помимо этого, с помощью исторических записей экспертам удается находить максимальные отклонения от нормы. В различные годы фиксировались такие рекорды:
- Самый теплый день – 26 мая 2007 года. Столбик термометра показывал +34,7 °C.
- Самый холодный день – 6 мая 1986 года. В этот момент похолодало до +3 °C.
Однако по расчетам синоптиков, в 2026 году значительных отклонений от климатической нормы не ожидается. Общая тенденция – умеренно сухой месяц. Дожди будут редкими, но достаточно интенсивными. Чтобы непогода не стала помехой, стоит планировать дела с учетом актуальных прогнозов.
Прогноз на май 2026 года показывает, какой будет погода в Сочи в разные периоды месяца. Разберемся в этом подробнее.
Погода в Сочи в начале мая 2026 года
Первые дни мая в Сочи – это, пожалуй, лучшее время для тех, кто едет за впечатлениями, а не за загаром. При этом наплыва отдыхающих, характерного для туристического города, пока нет. Синоптики предупреждают о возможных продолжительных дождях, поэтому стоит скорректировать свои планы.
Средняя температура в первой половине мая:
- Днем: +17,7 °C.
- Ночью: +12,6 °C.
Вода в море в этот период прогрета до +13–14 °C. Для комфортного купания это достаточно мало, зато для прогулок по набережной и знакомства с местными достопримечательностями условия практически идеальные. Отсутствие жары делает экскурсии менее утомительными, а чистый воздух после зимы особенно приятен.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+17
|
+10
|
Солнечно
|
2
|
+18
|
+13
|
Облачно
|
3
|
+19
|
+12
|
4
|
+17
|
+12
|
Небольшая облачность
|
5
|
+18
|
+12
|
Осадки
|
6
|
+16
|
+13
|
7
|
+16
|
+11
|
Небольшая облачность
|
8
|
+18
|
+13
|
9
|
+18
|
+13
|
Осадки
|
10
|
+18
|
+11
|
11
|
+17
|
+13
|
Солнечно
|
12
|
+18
|
+13
|
Осадки
|
13
|
+18
|
+14
|
Облачно
|
14
|
+18
|
+14
|
Осадки
|
15
|
+19
|
+14
|
Солнечно
|
16
|
+18
|
+13
Метеорологи характеризуют этот период как достаточно дождливый, с переменной облачностью. Впрочем, переменчивость погоды в мае – особенность Черноморского климата. Перед поездкой стоит свериться с актуальными прогнозами.
Погода в Сочи в конце мая 2026 года
Во второй половине картина начинает меняться. Температура воздуха поднимется выше +20 °C в дневные часы. К концу месяца море прогревается до +18 °C, и пляжный отдых из авантюры превращается в полноценное удовольствие. Солнечных дней станет ощутимо больше.
Средняя температура во второй половине мая:
- Днем: +22,1 °C.
- Ночью: +16,3 °C.
Ожидания синоптиков от погоды в Сочи во второй половине мая 2026 года представлены в таблице ниже. Стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы часто составляются на основе статистических данных за предыдущие периоды, но с учетом актуальных изменений климата. Поэтому между реальной и прогнозируемой погодой возможны небольшие расхождения.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+19
|
+12
|
Солнечно
|
18
|
+23
|
+17
|
19
|
+21
|
+14
|
Осадки
|
20
|
+21
|
+17
|
Солнечно
|
21
|
+23
|
+16
|
22
|
+22
|
+16
|
23
|
+23
|
+16
|
24
|
+22
|
+17
|
Осадки
|
25
|
+22
|
+16
|
Солнечно
|
26
|
+23
|
+19
|
27
|
+23
|
+17
|
Облачно
|
28
|
+25
|
+18
|
29
|
+21
|
+16
|
Солнечно
|
30
|
+22
|
+17
|
Небольшая облачность
|
31
|
+21
|
+16
|
Осадки
Вторая половина мая демонстрирует повышение температур: в среднем на 4,4 °C днем и на 3,7 °C ночью по сравнению с началом месяца. Количество осадков будет меньше, но даже незначительный дождь может нарушить планы и испортить настроение, если застанет в неподходящий момент.
Подведем итог
По прогнозам на май 2026 года, погода в Сочи будет достаточно теплой и по большей части солнечной. Это время удачное для прогулок, экскурсий и знакомства с местными достопримечательностями. К концу месяца вода прогреется до +18 °C, создавая благоприятные условия для пляжного отдыха.