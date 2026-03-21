Погода в Сочи на май 2026 года

Вместе с приближающимся летом на курорты Краснодарского края приходит сезон отпусков. Однако несмотря на видимую стабильность, погодные условия еще достаточно далеки от туристических: природа может в любой момент преподнести сюрпризы. Чтобы отдых оказался удачным и принес яркие впечатления, следует сверять планы с прогнозами синоптиков. Предлагаем узнать, какой будет погода в Сочи в мае 2026 года.

Особенности погоды в Сочи в мае

Официальный курортный сезон на Черноморском побережье традиционно стартует в июне. Тем не менее май давно стал полноправной альтернативой для тех, кто ценит спокойный отдых. В этот период город постепенно переходит из весеннего режима в летний: воздух прогревается, солнце набирает силу, а инфраструктура курорта готовится к наплыву туристов.

Среднедневная температура в мае достигает +20…+22 °C, а ночью столбик термометра опускается до +13…+14 °C. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет около 257 часов за месяц, или 8,3 часа ежедневно. Среднемесячная норма осадков составляет 105 мм – стабильный весенний показатель, сопоставимый с мартом и апрелем.

Морская вода в начале мая прогрета до +13–14 °C, что достаточно прохладно. Купаться решаются лишь самые закаленные. Впрочем, уже к концу месяца температура поднимается до +18 °C, и пляжный отдых становится вполне комфортным. Ветер в мае преимущественно юго-восточный, умеренный – около 3,5 м/с. Штормовые явления редки, но полностью исключать их нельзя.

Для составления точных прогнозов синоптики часто пользуются информацией о погоде за предыдущие годы. На основании этих данных строятся климатические модели, учитывающие местные закономерности и аномалии. Помимо этого, с помощью исторических записей экспертам удается находить максимальные отклонения от нормы. В различные годы фиксировались такие рекорды:

Самый теплый день – 26 мая 2007 года. Столбик термометра показывал +34,7 °C.

Самый холодный день – 6 мая 1986 года. В этот момент похолодало до +3 °C.

Однако по расчетам синоптиков, в 2026 году значительных отклонений от климатической нормы не ожидается. Общая тенденция – умеренно сухой месяц. Дожди будут редкими, но достаточно интенсивными. Чтобы непогода не стала помехой, стоит планировать дела с учетом актуальных прогнозов.





Прогноз на май 2026 года показывает, какой будет погода в Сочи в разные периоды месяца. Разберемся в этом подробнее.

Погода в Сочи в начале мая 2026 года

Первые дни мая в Сочи – это, пожалуй, лучшее время для тех, кто едет за впечатлениями, а не за загаром. При этом наплыва отдыхающих, характерного для туристического города, пока нет. Синоптики предупреждают о возможных продолжительных дождях, поэтому стоит скорректировать свои планы.

Средняя температура в первой половине мая:

Днем : +17,7 °C.

: +17,7 °C. Ночью: +12,6 °C.

Вода в море в этот период прогрета до +13–14 °C. Для комфортного купания это достаточно мало, зато для прогулок по набережной и знакомства с местными достопримечательностями условия практически идеальные. Отсутствие жары делает экскурсии менее утомительными, а чистый воздух после зимы особенно приятен.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +17 +10 Солнечно 2 +18 +13 Облачно 3 +19 +12 4 +17 +12 Небольшая облачность 5 +18 +12 Осадки 6 +16 +13 7 +16 +11 Небольшая облачность 8 +18 +13 9 +18 +13 Осадки 10 +18 +11 11 +17 +13 Солнечно 12 +18 +13 Осадки 13 +18 +14 Облачно 14 +18 +14 Осадки 15 +19 +14 Солнечно 16 +18 +13

Метеорологи характеризуют этот период как достаточно дождливый, с переменной облачностью. Впрочем, переменчивость погоды в мае – особенность Черноморского климата. Перед поездкой стоит свериться с актуальными прогнозами.





Погода в Сочи в конце мая 2026 года

Во второй половине картина начинает меняться. Температура воздуха поднимется выше +20 °C в дневные часы. К концу месяца море прогревается до +18 °C, и пляжный отдых из авантюры превращается в полноценное удовольствие. Солнечных дней станет ощутимо больше.

Средняя температура во второй половине мая:

Днем : +22,1 °C.

: +22,1 °C. Ночью: +16,3 °C.

Ожидания синоптиков от погоды в Сочи во второй половине мая 2026 года представлены в таблице ниже. Стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы часто составляются на основе статистических данных за предыдущие периоды, но с учетом актуальных изменений климата. Поэтому между реальной и прогнозируемой погодой возможны небольшие расхождения.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +19 +12 Солнечно 18 +23 +17 19 +21 +14 Осадки 20 +21 +17 Солнечно 21 +23 +16 22 +22 +16 23 +23 +16 24 +22 +17 Осадки 25 +22 +16 Солнечно 26 +23 +19 27 +23 +17 Облачно 28 +25 +18 29 +21 +16 Солнечно 30 +22 +17 Небольшая облачность 31 +21 +16 Осадки

Вторая половина мая демонстрирует повышение температур: в среднем на 4,4 °C днем и на 3,7 °C ночью по сравнению с началом месяца. Количество осадков будет меньше, но даже незначительный дождь может нарушить планы и испортить настроение, если застанет в неподходящий момент.





Подведем итог

По прогнозам на май 2026 года, погода в Сочи будет достаточно теплой и по большей части солнечной. Это время удачное для прогулок, экскурсий и знакомства с местными достопримечательностями. К концу месяца вода прогреется до +18 °C, создавая благоприятные условия для пляжного отдыха.