Погода в Сочи на май 2026 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на май 2026.

Вместе с приближающимся летом на курорты Краснодарского края приходит сезон отпусков. Однако несмотря на видимую стабильность, погодные условия еще достаточно далеки от туристических: природа может в любой момент преподнести сюрпризы. Чтобы отдых оказался удачным и принес яркие впечатления, следует сверять планы с прогнозами синоптиков. Предлагаем узнать, какой будет погода в Сочи в мае 2026 года.

Особенности погоды в Сочи в мае

Официальный курортный сезон на Черноморском побережье традиционно стартует в июне. Тем не менее май давно стал полноправной альтернативой для тех, кто ценит спокойный отдых. В этот период город постепенно переходит из весеннего режима в летний: воздух прогревается, солнце набирает силу, а инфраструктура курорта готовится к наплыву туристов.

Среднедневная температура в мае достигает +20…+22 °C, а ночью столбик термометра опускается до +13…+14 °C. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет около 257 часов за месяц, или 8,3 часа ежедневно. Среднемесячная норма осадков составляет 105 мм – стабильный весенний показатель, сопоставимый с мартом и апрелем.

Морская вода в начале мая прогрета до +13–14 °C, что достаточно прохладно. Купаться решаются лишь самые закаленные. Впрочем, уже к концу месяца температура поднимается до +18 °C, и пляжный отдых становится вполне комфортным. Ветер в мае преимущественно юго-восточный, умеренный – около 3,5 м/с. Штормовые явления редки, но полностью исключать их нельзя.

Для составления точных прогнозов синоптики часто пользуются информацией о погоде за предыдущие годы. На основании этих данных строятся климатические модели, учитывающие местные закономерности и аномалии. Помимо этого, с помощью исторических записей экспертам удается находить максимальные отклонения от нормы. В различные годы фиксировались такие рекорды:

  • Самый теплый день – 26 мая 2007 года. Столбик термометра показывал +34,7 °C.
  • Самый холодный день – 6 мая 1986 года. В этот момент похолодало до +3 °C.

Однако по расчетам синоптиков, в 2026 году значительных отклонений от климатической нормы не ожидается. Общая тенденция – умеренно сухой месяц. Дожди будут редкими, но достаточно интенсивными. Чтобы непогода не стала помехой, стоит планировать дела с учетом актуальных прогнозов.

Прогноз на май 2026 года показывает, какой будет погода в Сочи в разные периоды месяца. Разберемся в этом подробнее.

Погода в Сочи в начале мая 2026 года

Первые дни мая в Сочи – это, пожалуй, лучшее время для тех, кто едет за впечатлениями, а не за загаром. При этом наплыва отдыхающих, характерного для туристического города, пока нет. Синоптики предупреждают о возможных продолжительных дождях, поэтому стоит скорректировать свои планы.

Средняя температура в первой половине мая:

  • Днем: +17,7 °C.
  • Ночью: +12,6 °C.

Вода в море в этот период прогрета до +13–14 °C. Для комфортного купания это достаточно мало, зато для прогулок по набережной и знакомства с местными достопримечательностями условия практически идеальные. Отсутствие жары делает экскурсии менее утомительными, а чистый воздух после зимы особенно приятен.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+17

+10

Солнечно

2

+18

+13

Облачно

3

+19

+12

4

+17

+12

Небольшая облачность

5

+18

+12

Осадки

6

+16

+13

7

+16

+11

Небольшая облачность

8

+18

+13

9

+18

+13

Осадки

10

+18

+11

11

+17

+13

Солнечно

12

+18

+13

Осадки

13

+18

+14

Облачно

14

+18

+14

Осадки

15

+19

+14

Солнечно

16

+18

+13

Метеорологи характеризуют этот период как достаточно дождливый, с переменной облачностью. Впрочем, переменчивость погоды в мае – особенность Черноморского климата. Перед поездкой стоит свериться с актуальными прогнозами.

Погода в Сочи в конце мая 2026 года

Во второй половине картина начинает меняться. Температура воздуха поднимется выше +20 °C в дневные часы. К концу месяца море прогревается до +18 °C, и пляжный отдых из авантюры превращается в полноценное удовольствие. Солнечных дней станет ощутимо больше.

Средняя температура во второй половине мая:

  • Днем: +22,1 °C.
  • Ночью: +16,3 °C.

Ожидания синоптиков от погоды в Сочи во второй половине мая 2026 года представлены в таблице ниже. Стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы часто составляются на основе статистических данных за предыдущие периоды, но с учетом актуальных изменений климата. Поэтому между реальной и прогнозируемой погодой возможны небольшие расхождения.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+19

+12

Солнечно

18

+23

+17

19

+21

+14

Осадки

20

+21

+17

Солнечно

21

+23

+16

22

+22

+16

23

+23

+16

24

+22

+17

Осадки

25

+22

+16

Солнечно

26

+23

+19

27

+23

+17

Облачно

28

+25

+18

29

+21

+16

Солнечно

30

+22

+17

Небольшая облачность

31

+21

+16

Осадки

Вторая половина мая демонстрирует повышение температур: в среднем на 4,4 °C днем и на 3,7 °C ночью по сравнению с началом месяца. Количество осадков будет меньше, но даже незначительный дождь может нарушить планы и испортить настроение, если застанет в неподходящий момент.

Подведем итог

По прогнозам на май 2026 года, погода в Сочи будет достаточно теплой и по большей части солнечной. Это время удачное для прогулок, экскурсий и знакомства с местными достопримечательностями. К концу месяца вода прогреется до +18 °C, создавая благоприятные условия для пляжного отдыха.

Ульяна Володская

Журналист

 

