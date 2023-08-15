Когда будет Чёрная пятница в 2023 году: акции и скидки на Алиэкспресс, в ДНС, М-Видео, Эльдорадо, Ситилинк, на Вайлдберриз

Время, когда проводятся распродажи и устанавливаются скидки на товары – прекрасная возможность сделать удачную покупку по выгодной цене. Именно поэтому для многих актуален вопрос: когда будет Чёрная пятница в 2023 году? Многие компании проводят подобные акции, являющиеся ожидаемыми мероприятиями для любителей шопинга. Для многих чрезвычайно важно не пропустить такую дату и успеть воспользоваться выгодными предложениями.

Дата проведения

Период распродаж и скидок в 2023 году устанавливается, как и прежде, начиная с 24 ноября. Чёрная пятница очень популярна среди людей, желающих приобрести по сниженной цене гаджеты и бытовую технику. К еще одной категории относятся желающие обновить свой гардероб и выгодно купить одежду и обувь.

Традиция проводить Чёрную пятницу изначально возникла в США. Торговый сезон в этой стране происходит после Дня благодарения и является одним из самых популярных периодов для шопинга. В это время действует множество скидок и специальные предложения на товары и услуги.

Чёрная пятница стала частью дня, когда магазины выходят из «красных цифр» (отрицательной прибыли) и переходят в «черные цифры» (положительную прибыль). Этот день обычно начинается с рождественского сезона покупок и актуален для многих людей, чтобы купить подарки на праздники.

Чёрная пятница также стала популярным мероприятием во многих других странах, и теперь множество онлайн-магазинов и розничных сетей устанавливают скидки и акции в этот день. Многие потребители ждут Чёрную пятницу, чтобы сэкономить деньги на покупках и приобрести товары из различных категорий, включая электронику, одежду, товары для дома, косметику, игрушки и многое другое. Однако стоит отметить, что мероприятие сопровождается большим количеством покупателей, ожиданием в очередях и ажиотажем в магазинах. Некоторые люди стараются избегать этого и выбирают онлайн-покупки для получения скидок.

Алиэкспресс

Многочисленные бренды и продавцы, действующие на Алиэкспресс, будут проводить распродажи в Чёрную пятницу в 2023 году. Акции будут установлены в период с 24 по 30 ноября. В этот период можно выгодно приобрести всевозможные товары со скидками до 90%. Всю информацию возможно найти на официальном сайте Алиэкспресс. Для покупателей предусмотрены коды, которые можно использовать один раз на одном аккаунте. Коды действуют и для заказов из стран СНГ, кроме Украины.

Скидки на определенные группы товаров устанавливаются в следующих размерах:

одежда, включая брендовые вещи – до 70%;

бытовая техника – до 58%;

гаджеты (планшеты, смартфоны и другие категории), аксессуары для них – до 50%;

детские товары (игрушки, одежда, обувь), продукция для будущих мам – до 70%;

аксессуары для автомобилей – до 60%;

канцелярские товары – до 90%;

инструменты – до 50%;

спорттовары – до 50%.

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В ДНС

Одна из крупнейших российских розничных сетей, специализирующихся на продаже компьютерной и бытовой техники, электроники, гаджетов и других товаров, – это ДНС. В Чёрную пятницу компания обычно проводит различные акции и предлагает скидки на свой товарный ассортимент. Период будет длиться с 24 по 27 ноября.

Для получения информации о скидках и акциях в ДНС во время Чёрной пятницы, рекомендуется следить за официальными объявлениями компании. Вы можете регулярно посещать веб-сайт или подписаться на информационные рассылки, чтобы быть в курсе последних новостей и предложений. Данные меры помогут приблизиться к цели и приобрести заветную покупку по выгодной цене.

В М-Видео

Компания М-Видео, специализирующаяся на продаже бытовой техники и электроники, также принимает участие в Чёрной пятнице. При подготовке к мероприятию стоит учесть, что каждый магазин устанавливает дату индивидуально. В М-Видео в 2023 году акции будут ориентировочно действовать в период с 20 по 26 ноября.

Покупатели смогут приобрести по сниженной стоимости следующие категории товаров:

телевизоры;

компьютерную технику;

смартфоны;

бытовую технику;

электронику;

технику для дома и кухни.

В Эльдорадо

Период скидок и акций будет проводиться в одной из крупнейших торговых сетей «Эльдорадо» в конце ноября. Перечень продукции, для которой устанавливаются выгодные предложения, чрезвычайно обширен и включает следующие категории:

телевизоры, аудио, видеотовары;

смартфоны и прочие гаджеты;

компьютеры и ноутбуки, аксессуары к ним;

стиральные и сушильные машины;

технику для кухни.

На Вайлдберриз

Крупнейшая российская онлайн-платформа Wildberries специализируется на продаже товаров различных категорий: одежды, обуви, электроники, товаров для дома, косметики и многого другого. Компания активно участвует в акциях, включая Чёрную пятницу. Ориентировочно период распродаж и скидок в 2023 году будет проводиться с 20 по 26 ноября. Покупатели смогут воспользоваться выгодными предложениями и приобрести в интернет-магазине следующие категории товаров:

одежду и обувь для женщин, мужчин и детей;

зоотовары;

электронику;

компьютерную и бытовую технику;

игрушки;

товары для дома;

аксессуары для спорта и отдыха;

автотовары.

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В Ситилинк

В Чёрной пятнице активное участие принимает Ситилинк – крупная российская розничная сеть и интернет-магазин, специализирующийся на продаже электроники, компьютеров, бытовой техники, гаджетов и других товаров для дома и офиса. В конце ноября – начале декабря 2023 года покупатели смогут приобрести различную продукцию, начиная от зубных щеток до персональных компьютеров, от наушников до автокресел. Чтобы узнать о точной дате Чёрной пятницы в Ситилинке, следует посещать веб-сайт компании или подписаться на информационные рассылки.

Подготовка к шопингу

Чтобы походы по магазинам или покупки онлайн прошли максимально результативно, важно грамотно подготовиться к шопингу. Для этого необходимо придерживаться следующих советов и рекомендаций, которые могут оказаться очень полезными:

Прежде чем отправиться в магазин, составьте список того, что вы хотите приобрести. Это поможет вам быть организованным и не забыть о важных покупках.

Определите пределы вашего бюджета перед тем, как начать шопинг. Это поможет контролировать свои расходы и избежать чрезмерных трат.

Перед походом в магазин изучите цены на товары и сравните предложения разных продавцов. Это поможет сэкономить деньги и сделать оптимальный выбор.

Если вы планируете шопинг с целью обновить свой гардероб, оденьтесь максимально комфортно. Вы будете проводить много времени на ногах, поэтому удобная обувь и свободная одежда помогут вам чувствовать себя лучше и при необходимости облегчат примерку тех или иных вещей.

Выберите удобное время для похода в магазин, чтобы избежать толпы и очередей. Некоторые люди предпочитают делать покупки в будние дни или в утренние часы, чтобы не оказаться в шумных и переполненных магазинах.

Не забудьте взять с собой все необходимые вещи, такие как кошелек, мобильный телефон, список покупок, бутылку воды.

При выборе товаров обратите внимание на их качество. Сравнивайте разные бренды, модели и функции, чтобы сделать осознанный выбор.

Интернет-шопинг может быть удобным и эффективным способом приобретения товаров. Исследуйте онлайн-магазины и сравните цены, прежде чем принять окончательное решение.

Онлайн и офлайн-шопинг

Потребители товаров могут воспользоваться двумя различными способами покупок – онлайн или офлайн-шопингом, каждый из которых имеет свои преимущества и особенности. Сделать оптимальный выбор получится с учетом следующих нюансов.

Для онлайн-шопинга характерны следующие особенности:

Возможность делать покупки из любого места и в любое время. Вам не нужно посещать магазин физически и тратить время на поездку и поиск нужных товаров.

В интернете вы можете найти огромный ассортимент товаров, доступных на различных онлайн-платформах. Вы можете сравнить цены, прочитать отзывы и найти оптимальное предложение.

Онлайн-магазины обычно предлагают услуги доставки, которые могут быть очень удобными, особенно если у вас ограничено время или возможности для самостоятельного похода в магазин.

Для офлайн-шопинга свойственны такие особенности:

Возможность физически увидеть, потрогать и примерить товары перед покупкой. Вы можете лучше оценить их качество и понять, подходят ли они вам по размеру и внешнему виду.

Покупая товары в магазине, вы можете получить их немедленно. Вам не нужно ждать доставки, что особенно важно, если вам срочно нужен товар.

В офлайн-магазинах вы можете обратиться к продавцам для получения консультации и помощи при выборе товаров. Они могут дать полезные рекомендации и ответить на ваши вопросы.

Офлайн-шопинг позволяет выйти из дома, пообщаться с другими людьми и насладиться атмосферой магазинов или торговых центров.

Выбор между онлайн и офлайн-шопингом зависит от индивидуальных предпочтений, потребностей и конкретной ситуации. Некоторые люди предпочитают удобство и широкий выбор, присущий онлайн-шопингу, в то время как другие делают выбор в пользу офлайн-покупок, чтобы лично оценить товары.

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Подведем итог

При поиске ответа на вопрос, когда будет Чёрная пятница в 2023 году, стоит изучить предложения определенных компаний, каждая из которых может устанавливать собственную дату. Согласно общепринятой традиции, период распродаж и скидок действует в конце ноября. Это прекрасное время, чтобы воспользоваться выгодными предложениями и приобрести товары по сниженной цене.

Фото Клео.ру