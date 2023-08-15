Погода на август 2023 в Санкт-Петербурге

Природа умеет удивлять своими переменами, но ко всему можно подготовиться. Прогноз погоды на август 2023 в Санкт-Петербурге, подготовленный синоптиками Гидрометцентра, предупреждает о главных климатических изменениях в конце лета.

Погода в Санкт-Петербурге в августе 2023 года

Последний месяц лета считается самым ярким и красочным в отношении природы. Жители и гости северной столицы могут застать все спектры погоды данного региона. В этот период уже начинают появляться первые проявления осени. Длительность светового дня постепенно снижается, хотя это еще не так очевидно: он сократится с 16 часов до 15 часов.

Август занимает лидирующие позиции по количеству осадков. На протяжении почти половины дней всего месяца будут идти дожди, иногда с градом. Погода в конце лета в Санкт-Петербурге очень контрастная, облачные и дождливые дни часто чередуются солнечными. В целом, у гостей северной столицы будет много возможностей для посещения достопримечательностей и прогулок на свежем воздухе, а относительно прохладная погода во второй половине месяца делает этот процесс более комфортным и приятным.

Одной из задач синоптиков является сбор, обработка и хранение информации о погоде и температурных изменениях. Статистические данные позволяют строить достаточно точные среднесрочные прогнозы, учитывающие актуальные климатические изменения. Также с помощью информации о погоде за различные годы можно определить, когда устанавливались рекорды:

максимальная температура в августе – +37,1°C (7 августа 2010 года);

минимальная температура – +1,3°C (29 августа 1966 года).

Синоптики Гидрометцентра утверждают, что в 2023 году температурные отклонения от средних значений будут минимальными. Среднесрочные прогнозы основаны на статистических данных с учетом актуальных изменений климата. Несмотря на это, они могут не учитывать некоторые погодные сюрпризы.

В августе в Санкт-Петербурге уже ощущается переход к осенней погоде. Различия в температуре в первой и второй половине месяца хорошо заметны, в отличие от других летних месяцев. Синоптики в своих прогнозах сообщают, чего стоит ждать жителям и гостям северной столицы.

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Погода в Санкт-Петербурге на начало месяца

Начало августа 2023 года будет достаточно жарким и сухим по сравнению с его второй половиной. Впрочем, выше средних значений температура вряд ли уйдет. Эксперты указывают на возможное отклонение в 1-2°C. Количество дождливых и солнечных дней будет практически равным.

Средние температурные значения за период:

дневные – +20,9°C;

ночные – +15,3°C.

Напоминаем, что среднесрочный синоптический прогноз основан на статистических данных и может учитывать не все природные особенности. Актуальные данные по погоде на конкретный день появятся незадолго до этой даты, после появления дополнительной информации.

Дни месяца Температурные показатели, °C Особенности погоды Днем Ночью 1 +21 +15 Облачно, возможен дождь 2 +21 +15 Ясно 3 +22 +15 Небольшая облачность 4 +21 +15 5 +23 +15 Ясно 6 +23 +16 Небольшая облачность 7 +22 +17 Ясно 8 +23 +17 Осадки 9 +21 +16 Небольшая облачность 10 +20 +15 Ясно 11 +20 +15 12 +19 +15 Облачно, возможен дождь 13 +20 +14 Осадки 14 +20 +15 Небольшая облачность 15 +19 +15 Облачно, возможен дождь 16 +19 +14 Осадки

Первая половина месяца будет более жаркой и менее дождливой. Дождливые и облачные дни будут часто сменяться солнечной погодой. У любителей пеших прогулок и желающих изучить местные достопримечательности появится достаточно возможностей, чтобы заняться этим. Погодные изменения не смогут значительно повлиять на планы.

Погода в Санкт-Петербурге на конец месяца

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Во второй половине месяца влияние наступающей осени будет особенно заметным. Летняя жара будет уступать место частым осадкам и прохладе. Количество осадков заметно возрастет, в третьей декаде возможен град.

Средние температурные значения за период:

дневные – +17,9°C;

ночные – +13,2°C.

Таблица ниже отражает прогноз погоды на вторую половину августа 2023 в Санкт-Петербурге.

Дни месяца Температурные показатели, °C Особенности погоды Днем Ночью 17 +20 +14 Ясно 18 +20 +15 Небольшая облачность 19 +20 +14 Облачно, возможен дождь 20 +19 +13 Осадки 21 +19 +13 Ясно 22 +19 +14 23 +17 +14 Осадки 24 +18 +13 25 +18 +13 Ясно 26 +17 +13 Осадки 27 +17 +13 Ясно 28 +17 +13 Осадки 29 +16 +13 30 +16 +12 Облачно, возможен дождь 31 +16 +11 Пасмурно

По мере приближения к новому сезону будут сильнее ощущаться изменения. Средняя температура снизится на 3°C днем и на 1,9°C в ночное время. В этот период погода будет особенно переменчивой. Выходя из дома, не забывайте брать с собой зонт. Дожди могут настигнуть в любой момент.

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Подведем итог

Погода в августе 2023 года в Санкт-Петербурге будет особенно разнообразной и переменчивой. Гостей и жителей северной столицы ожидают и жаркие дни, и проливные дожди, и даже град. О климатических изменениях синоптики предупреждают в своих прогнозах.

Фото Клео.ру