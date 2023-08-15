Погода на август 2023 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на август 2023.
Природа умеет удивлять своими переменами, но ко всему можно подготовиться. Прогноз погоды на август 2023 в Санкт-Петербурге, подготовленный синоптиками Гидрометцентра, предупреждает о главных климатических изменениях в конце лета.
Погода в Санкт-Петербурге в августе 2023 года
Последний месяц лета считается самым ярким и красочным в отношении природы. Жители и гости северной столицы могут застать все спектры погоды данного региона. В этот период уже начинают появляться первые проявления осени. Длительность светового дня постепенно снижается, хотя это еще не так очевидно: он сократится с 16 часов до 15 часов.
Август занимает лидирующие позиции по количеству осадков. На протяжении почти половины дней всего месяца будут идти дожди, иногда с градом. Погода в конце лета в Санкт-Петербурге очень контрастная, облачные и дождливые дни часто чередуются солнечными. В целом, у гостей северной столицы будет много возможностей для посещения достопримечательностей и прогулок на свежем воздухе, а относительно прохладная погода во второй половине месяца делает этот процесс более комфортным и приятным.
Одной из задач синоптиков является сбор, обработка и хранение информации о погоде и температурных изменениях. Статистические данные позволяют строить достаточно точные среднесрочные прогнозы, учитывающие актуальные климатические изменения. Также с помощью информации о погоде за различные годы можно определить, когда устанавливались рекорды:
- максимальная температура в августе – +37,1°C (7 августа 2010 года);
- минимальная температура – +1,3°C (29 августа 1966 года).
В августе в Санкт-Петербурге уже ощущается переход к осенней погоде. Различия в температуре в первой и второй половине месяца хорошо заметны, в отличие от других летних месяцев. Синоптики в своих прогнозах сообщают, чего стоит ждать жителям и гостям северной столицы.
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Погода в Санкт-Петербурге на начало месяца
Начало августа 2023 года будет достаточно жарким и сухим по сравнению с его второй половиной. Впрочем, выше средних значений температура вряд ли уйдет. Эксперты указывают на возможное отклонение в 1-2°C. Количество дождливых и солнечных дней будет практически равным.
Средние температурные значения за период:
- дневные – +20,9°C;
- ночные – +15,3°C.
Напоминаем, что среднесрочный синоптический прогноз основан на статистических данных и может учитывать не все природные особенности. Актуальные данные по погоде на конкретный день появятся незадолго до этой даты, после появления дополнительной информации.
|
Дни месяца
|
Температурные показатели, °C
|
Особенности погоды
|
Днем
|
Ночью
|
1
|
+21
|
+15
|
Облачно, возможен дождь
|
2
|
+21
|
+15
|
Ясно
|
3
|
+22
|
+15
|
Небольшая облачность
|
4
|
+21
|
+15
|
5
|
+23
|
+15
|
Ясно
|
6
|
+23
|
+16
|
Небольшая облачность
|
7
|
+22
|
+17
|
Ясно
|
8
|
+23
|
+17
|
Осадки
|
9
|
+21
|
+16
|
Небольшая облачность
|
10
|
+20
|
+15
|
Ясно
|
11
|
+20
|
+15
|
12
|
+19
|
+15
|
Облачно, возможен дождь
|
13
|
+20
|
+14
|
Осадки
|
14
|
+20
|
+15
|
Небольшая облачность
|
15
|
+19
|
+15
|
Облачно, возможен дождь
|
16
|
+19
|
+14
|
Осадки
Погода в Санкт-Петербурге на конец месяца
Во второй половине месяца влияние наступающей осени будет особенно заметным. Летняя жара будет уступать место частым осадкам и прохладе. Количество осадков заметно возрастет, в третьей декаде возможен град.
Средние температурные значения за период:
- дневные – +17,9°C;
- ночные – +13,2°C.
Таблица ниже отражает прогноз погоды на вторую половину августа 2023 в Санкт-Петербурге.
|
Дни месяца
|
Температурные показатели, °C
|
Особенности погоды
|
Днем
|
Ночью
|
17
|
+20
|
+14
|
Ясно
|
18
|
+20
|
+15
|
Небольшая облачность
|
19
|
+20
|
+14
|
Облачно, возможен дождь
|
20
|
+19
|
+13
|
Осадки
|
21
|
+19
|
+13
|
Ясно
|
22
|
+19
|
+14
|
23
|
+17
|
+14
|
Осадки
|
24
|
+18
|
+13
|
25
|
+18
|
+13
|
Ясно
|
26
|
+17
|
+13
|
Осадки
|
27
|
+17
|
+13
|
Ясно
|
28
|
+17
|
+13
|
Осадки
|
29
|
+16
|
+13
|
30
|
+16
|
+12
|
Облачно, возможен дождь
|
31
|
+16
|
+11
|
Пасмурно
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Подведем итог
Погода в августе 2023 года в Санкт-Петербурге будет особенно разнообразной и переменчивой. Гостей и жителей северной столицы ожидают и жаркие дни, и проливные дожди, и даже град. О климатических изменениях синоптики предупреждают в своих прогнозах.
Фото Клео.ру