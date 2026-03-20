Погода на май 2026 в Санкт-Петербурге

Май традиционно считается одним из наиболее комфортных месяцев для поездок в Санкт-Петербург. Однако климат в этом месяце остается по-настоящему весенним – с частыми перепадами температуры и общей переменчивостью погоды. Чтобы такие ситуации не доставили проблем и не нарушили планы, следует подготовиться к ним заранее. В этом поможет прогноз погоды на май 2026 года в Санкт-Петербурге.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в мае

Последний месяц весны – это особое время в Санкт-Петербурге. Именно в этом месяце особенно ощущается влияние лета, но при этом переменчивость погоды регулярно напоминает, что весна все еще в силе. Воздух прогревается с каждым днем, а ночные заморозки уходят в прошлое уже к середине месяца.

Средняя дневная температура в мае для Санкт-Петербурга составляет +15…+17 °C, а ночью воздух остывает до +7…+8 °C. Перепады температур достаточно серьезные, поэтому легкая куртка или плотный кардиган остаются необходимым атрибутом даже для тех, кто приезжает в расчете на майское тепло.

Май входит в условно засушливый период по меркам Санкт-Петербурга. Среднемесячная норма осадков по данным Гидрометцентра составляет 47 мм, дождливых дней будет не так много. Продолжительность солнечного сияния в мае достигает своего годового пика: 256 часов, или в среднем 8,3 часа в сутки. Преобладающий ветер – западный, со средней скоростью 3,5 м/с. Такие условия не создадут дискомфорта, но способны усилить ощущение холода в пасмурные дни.

При анализе погоды синоптики часто используют данные за прошлые годы. На основании этой информации экспертам удается составлять точные прогнозы, находить малозаметные закономерности и аномалии. Температурные значения за разные исторические периоды также помогают выявить максимальные отклонения. Синоптики фиксировали следующие рекорды:

Самый теплый день – 19 мая 2014 года. Температура достигала 33 °C.

Самым холодным днем месяца считается 3 мая 1885 года. По сохранившейся информации, термометр показывал -6,6 °C.

По прогнозам синоптиков, в 2026 году значительных отклонений от климатической нормы не ожидается. Возможно небольшое потепление во второй половине месяца, но это почти никак не отразится на общем ощущении погоды.





Прогноз на май 2026 года поможет понять, какой будет погода в Санкт-Петербурге в различные периоды месяца.

Погода в Санкт-Петербурге на начало мая 2026

Первые дни мая будут по-настоящему весенними. Апрельская прохлада еще держится, и это будет особенно заметно в ночные часы. Но с каждым днем столбик термометра неуклонно поднимается вверх. Заморозки теоретически возможны в первой декаде месяца, но после этого их вероятность начинает резко снижаться.

Средние температуры в первой половине месяца:

: +14,2 °C. Ночью: +7,1 °C.

Солнечных дней в этот период немного, но и дожди не превращаются в систематическое явление. Осадки будут в основном кратковременными с частыми прояснениями. Тем не менее зонт точно не будет лишним: майский дождь в Петербурге умеет начинаться внезапно.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +12 +4 Облачно 2 +14 +6 Небольшая облачность 3 +12 +6 Облачно 4 +12 +5 Осадки 5 +14 +5 Облачно 6 +17 +11 7 +15 +8 8 +10 +7 9 +14 +5 Солнечно 10 +15 +6 11 +14 +8 12 +15 +10 Осадки 13 +16 +8 Небольшая облачность 14 +14 +7 15 +15 +8 16 +18 +9

Отдельного внимания заслуживают праздничные дни в начале месяца. Именно на первую декаду приходится пик туристической активности, связанный с длинными выходными. При планировании маршрутов стоит проверять прогноз погоды накануне, опираясь на актуальные данные, а не только на долгосрочную статистику. Наиболее точными считаются прогнозы за 2–3 дня до предполагаемого события.





Погода в Санкт-Петербурге на конец мая 2026

Вторая половина месяца – время кардинальных климатических изменений. Потепление к этому моменту становится заметным не только по цифрам на термометре, но и по общим ощущениям. Дни становятся длиннее, небо светлее, а вечера – достаточно теплыми для вечерних прогулок налегке.

Средние температуры во второй половине месяца:

: +17,3 °C. Ночью: +9,1 °C.

Обратной стороной майского потепления является большее количество дождливых дней. Согласно прогнозам погоды на май 2026 года, осадки в Санкт-Петербурге будут более частыми, чем в первой половине месяца. Дожди, как правило, проходят быстро и не портят общей погодной картины, однако учитывать их при планировании прогулок определенно стоит.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +17 +7 Облачно 18 +16 +7 Осадки 19 +13 +9 20 +16 +8 Облачно 21 +17 +8 22 +16 +9 Осадки 23 +17 +9 24 +19 +11 Небольшая облачность 25 +18 +10 Облачно 26 +20 +10 Осадки 27 +17 +10 28 +17 +9 29 +19 +10 30 +19 +10 31 +18 +10 Солнечно

По сравнению с началом месяца, во второй половине мая потеплеет в среднем на 3,1 °C днем и на 2 °C ночью. Параллельно с этим будет прогреваться и вода. Если в первой декаде она достигает +7 °C, то к последним дням температура достигает +10 °C.





Подведем итог

Весна в северной столице не отличается постоянством, и в этом главная особенность местного климата. Согласно прогнозам синоптиков на май 2026 года, погода в Санкт-Петербурге будет в пределах, характерных для этого времени года. Планируя поездки и мероприятия под открытым небом, стоит помнить о частых дождях в течение всего месяца.