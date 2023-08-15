Лучшие направления для летнего отдыха за границей в 2023 году

После нормализации ситуации с коронавирусом многие страны начали снимать ограничения для международных туристов. Предлагаем узнать, куда можно поехать отдыхать летом 2023 года за границу на море. Следует помнить, что из-за введенных санкций и внутренних запретов авиаперелеты могут быть затруднены.

Италия: Амальфитанское побережье и Сардиния

Амальфитанское побережье расположено в Южной Италии и омывается водами Тирренского моря. Данный регион славится своей уникальной и легкоузнаваемой архитектурой. Побережье относится к числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пик туристического сезона длится с июля по август. В это время проходит множество фестивалей, праздников и различных развлекательных мероприятий. Тем, кто любит более спокойный отдых, следует планировать поездку с мая по октябрь, за исключением пиковых месяцев. Уже в конце весны вода прогревается до +20°C, а средняя дневная температура составляет +24°C.

Остров Сардиния находится в Средиземном море западнее материковой части Италии и граничит с французским островом Корсика. Он имеет свою историю, множество памятников датированы IV тысячелетием до н.э. В различные исторические периоды остров переходил под контроль различных государств, которые оставили в его истории свои отпечатки. Лучшим периодом для изучения Сардинии является весна-начало лета – март-июнь. А любителям погреться на морском побережье стоит планировать отдых с июня по сентябрь.

Испания: Коста-дель-Соль и Майорка

Курорт Коста-дель-Соль расположен в южном регионе Испании и омывается Альборанским морем. Он удачно сочетает стилистику средиземноморских городов, развитую курортную инфраструктуру и национальные парки. Коста-дель-Соль переводится как «солнечный берег», и это название отражает суть. В летний период средняя температура воздуха находится на уровне +27°C, а зимой - +17°C. Однако из-за атлантического течения вода в море может показаться прохладной – около +23°C. Курортный сезон на Коста-дель-Соль начинается с мая и продолжается почти до ноября. Пик сезона приходится на середину-конец лета – июль-август.

Майорка – это один из самых крупных остров Балеарского архипелага, находящийся восточнее материковой Испании. В этом уголке каждый отдыхающий сможет найти себе занятие по душе: изучение местной архитектуры и кухни, разнообразные молодежные развлечения, морской активный и пассивный отдых. Высокий сезон длится с июля по август, но эксперты советуют посетить Майорку в сентябре. Вода в море к этому времени прогреется еще лучше, а большинство туристов уже покинут остров и не будут мешать отдыху.

Греция: острова Крит и Санторини

Остров Крит является одним из тех курортов, которые можно посещать круглый год и всегда находить интересные развлечения. Но для отдыха на море зима все же не самое удачное время года. Любителям поплавать в морской воде стоит планировать свой отпуск с мая по октябрь. Температура воздуха и воды будет наиболее комфортной. Пиком сезона считаются июль и август. Именно в это время остров заполняют туристы со всех уголков мира, которые приехали насладиться уникальной природой и историческим наследием Крита. Тем, кто не любит посторонних и привык отдыхать в тишине, рекомендуется посетить остров в июне или сентябре.

Санторини является одним из самых живописных мест в мире. Архипелаг состоит из 5 островов, живописные виды которых часто используются для рекламы курортов Греции. Немногочисленные пляжи Санторини являются одной из достопримечательностей региона. Они образовались после вулканического извержения и отличаются интересным цветом песка – черным, красным, белым и золотистым. Курортной привлекательности добавляет и приятный климат. Пляжный сезон стартует в мае и продолжается до октября. Температура воздуха в этот период прогревается до +22-+28°C, а вода – до +22-+24°C. Высокий сезон – это середина-конец лета – июль-август.

Обратите внимание, что на всех курортах в сезон в моменты максимального количества туристов значительно увеличивается количество фестивалей, праздников и других развлекательных мероприятий. Вместе с тем растут и цены на любые товары и услуги. Иногда в несколько раз. Следует учитывать этот фактор, решая, куда можно поехать отдыхать летом 2023 года.

Хорватия: Дубровник и Омиш

Дубровник является самым старым, теплым и дорогим курортом Хорватии. В этом месте сосредоточено очень большое количество исторических достопримечательностей, а сам город входит в список объектов, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Пляжный сезон стартует в мае и продолжается до осени. В пиковые месяцы сезона средняя температура достигает +28°C, а к началу октября снижается до +21°C. Вода в море прогревается до +18-+26°C. Тем россиянам, которые планируют поехать в Дубровник на экскурсию, стоит выбирать для этого июнь или сентябрь. В это время основная часть туристов уже покинет курорт, а температура снизится до комфортных значений. Цены на услуги также станут более приемлемыми.

Омиш – курортный город, находящийся на берегу Адриатического моря и окруженный Далматскими горами. В средние века это место было центром пиратства, которое оставило сильный отпечаток на культуре и архитектуре региона. Туристов, решивших отдохнуть на этом курорте, ожидает множество развлечений на любой вкус. Одной из главных особенностей региона являются песчаные пляжи, которых в Хорватии не так много. Средняя температура воздуха в пик пляжного сезона (июль-август) достигает +30°C, а воды – +24°C. Сам курортный сезон длится с мая по сентябрь.

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Турция: Мармарис и Бодрум

Турция максимально хорошо раскрывает туристический потенциал своих курортов. Одним из мест, которые стоит посетить любителям отдыха на берегу моря, является Мармарис. Портовый город имеет береговую линию большой протяженности, даже при большой загруженности в пик сезона туристам все равно хватает места. Температура воздуха устанавливается на уровне +26°C в мае и октябре (начало и конец сезона), а также +35°C (в пик). Вода в море прогревается до 25°C. Несмотря на высокие показатели, довольно свежо. Это стало возможным благодаря парковым зонам, разбитым вокруг Мармариса. Помимо отдыха на море, курорт предлагает туристам и другие развлечения. Например, экскурсии по местным достопримечательностям.

Бодрум – это курорт для туристов, которые любят активный морской отдых. Благодаря местному ландшафту у отдыхающих есть все возможности для занятий кайтингом, серфингом, дайвингом и другим водным видам спорта. Рядом с городом есть крупный заповедник, поэтому здесь немного прохладнее, чем на других турецких курортах. Климат Бодрума жаркий и влажный, температура воздуха достигает +35°C в пик сезона, а вода — +25°C. Однако отдыхать в Бодруме в июле-августе не рекомендуется. Курорт посещает очень много туристов. Это негативно сказывается и на комфортности отдыха, и на быстро растущих ценах, которые в Бодруме и так не самые маленькие.

Следует отметить, что Турция – это одна из немногих стран, с которыми сохранилось прямое авиасообщение. В большинство европейских стран можно добраться только с пересадками, что увеличивает затраты как по времени, так по силам и финансам. Удобство отдыха на турецких курортах делает этот регион одним из самых посещаемых.

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Подведем итог

Лето – традиционный период отпусков. В данной статье мы рассмотрели несколько популярных мест, куда можно поехать отдыхать летом 2023 года за границу на море. Следует помнить, что в высокий сезон загруженность отелей и пляжей будет самой высокой, поэтому заказывать туры нужно заранее.

Фото Клео.ру