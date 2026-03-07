Погода на май 2026 в Москве и Московской области

Май завершает весенний сезон в московском регионе и формирует переход к устойчивым летним температурам. Именно в этот период в российскую столицу приезжает множество туристов, чтобы отметить праздники и посетить известные достопримечательности. Однако несмотря на близость летних дней, переменчивость весенней природы остается заметной. Прогноз погоды на май 2026 в Москве и Московской области поможет избежать многих неприятностей и провести время с комфортом.

Особенности погоды в Москве в мае

Май закрывает весенний сезон в столице. Температурный фон уверенно смещается в сторону лета, световой день продолжает расти, а природа Подмосковья разворачивается во всей своей красе. Но именно май несет с собой рекордное для весны количество дождей. По статистике Гидрометцентра, средняя месячная норма осадков составляет около 60 мм. Как правило, все ограничивается краткосрочными дождями, но иногда они могут переходить в затяжные ливни, способные нарушить любые планы на отдых на открытом воздухе.

Средняя дневная температура в мае в Москве держится на уровне +18…+20 °C, а ночью столбик термометра может опускаться до уровня +8…+9 °C. Продолжительность светового дня к середине месяца уже превышает 15 часов, и это ощутимо меняет ритм города. Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный – около 3,2 м/с, без аномалий.

В своей работе метеорологи используют информацию за предыдущие годы. Она помогает специалистам составлять точные прогнозы, выявлять малозаметные аномалии или находить закономерности, повторяющиеся из года в год. Данные о температурах позволяют находить максимальные отклонения от нормы. За весь период климатических наблюдений в Москве и Подмосковье были зафиксированы такие рекорды:

Самым теплым днем считается 28 мая 2007 года. Столбик термометра показывал 33,2 °C.

Самым холодным днем стало 3 мая 1886 года. В этот момент температурные показатели фиксировались на уровне -7,5 °C.

Такие перепады показывают, что несмотря на близость к лету, май умеет удивлять. Впрочем, синоптики не ожидают новых температурных рекордов в 2026 году. По прогнозам специалистов, погода будет в рамках, близких к климатической норме региона. Возможно краткосрочное локальное потепление в среднем на 1–2 °C.





Чтобы дожди и холод не нарушили планы на праздничные дни, стоит учитывать прогнозы синоптиков. Разберемся, какой будет погода в Москве и Московской области в различные периоды мая 2026 года.

Погода в Москве в первой половине мая 2026

Начало месяца – самый контрастный период. Днем уже ощущается летнее тепло, но ночи остаются достаточно прохладными. Вероятность утренних заморозков остается достаточно высокой. Однако в 2026 году синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду с небольшой облачностью и слабым ветром. Это отличная новость для тех, кто планирует проводить больше времени на свежем воздухе.

Средние температуры в начале мая 2026 года:

Ночью: +7,8 °C.

Небольшой дождь в начале месяца – скорее исключение, чем правило. Но даже он способен внести коррективы, если на это время приходятся прогулки, посещение памятных мест и другие мероприятия под открытым небом. При планировании поездок имеет смысл сверяться с оперативными прогнозами за 2–3 дня. Именно в этом горизонте точность современных моделей наиболее высока.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +15 +4 Солнечно 2 +16 +7 3 +15 +7 4 +14 +6 Небольшая облачность 5 +15 +6 6 +15 +8 7 +15 +6 Облачно 8 +16 +9 Солнечно 9 +15 +6 10 +17 +6 11 +16 +8 12 +20 +9 Небольшая облачность 13 +20 +13 14 +18 +10 Облачно 15 +16 +9 16 +19 +10 Солнечно

Общий характер начала месяца – солнечный, бодрый, с легкой прохладой по утрам. Идеальное время для длительных прогулок, осмотра архитектуры и парковых зон, а также празднования майских праздников.





Погода в Москве во второй половине мая 2026

Во второй половине весеннего месяца ситуация начнет быстро меняться. Это особенно заметно по температурам. Даже в ночное время столбик термометра будет находиться выше отметки +10 °C. Однако вместе с теплом в весеннюю столицу приходят и осадки. Погода этого периода – преимущественно облачная с частыми дождями. Синоптики рекомендуют всегда иметь под рукой зонт, чтобы не промокнуть и не заболеть. Мероприятия под открытым небом тоже стоит корректировать в соответствии с прогнозами.

Средние температуры в конце мая 2026 года:

Ночью: +10,5 °C.

Следует помнить, что долгосрочные прогнозы строятся на основе исторических данных с учетом актуальных климатических изменений. Ожидания синоптиков по погоде на вторую половину мая 2026 года в Москве и Московской области представлены в таблице ниже.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +18 +7 Облачно 18 +18 +9 19 +14 +8 20 +19 +10 21 +21 +11 Осадки 22 +23 +11 23 +20 +10 24 +22 +12 Небольшая облачность 25 +19 +10 Осадки 26 +23 +11 27 +23 +12 Облачно 28 +23 +12 29 +22 +12 30 +23 +12 Солнечно 31 +22 +11

По сравнению с первой половиной месяца потепление будет значительным: на 4,3 °C днем и на 2,7 °C в темное время суток. При этом именно вторая половина мая традиционно более дождливая. Вероятность осадков возрастает, дожди становятся интенсивнее. Зонт в этот период – не просто аксессуар, а надежный защитник от непогоды.





Подведем итог

Согласно прогнозам на май 2026 года, погода в Москве и Московской области будет близка к климатической норме. Жителей и гостей российской столицы ждет умеренное тепло и относительно высокая облачность во второй половине месяца. Существенных аномалий не прогнозируется, что упрощает планирование дел на весь период.