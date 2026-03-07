Погода на май 2026 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на май 2026.
Май завершает весенний сезон в московском регионе и формирует переход к устойчивым летним температурам. Именно в этот период в российскую столицу приезжает множество туристов, чтобы отметить праздники и посетить известные достопримечательности. Однако несмотря на близость летних дней, переменчивость весенней природы остается заметной. Прогноз погоды на май 2026 в Москве и Московской области поможет избежать многих неприятностей и провести время с комфортом.
Особенности погоды в Москве в мае
Май закрывает весенний сезон в столице. Температурный фон уверенно смещается в сторону лета, световой день продолжает расти, а природа Подмосковья разворачивается во всей своей красе. Но именно май несет с собой рекордное для весны количество дождей. По статистике Гидрометцентра, средняя месячная норма осадков составляет около 60 мм. Как правило, все ограничивается краткосрочными дождями, но иногда они могут переходить в затяжные ливни, способные нарушить любые планы на отдых на открытом воздухе.
Средняя дневная температура в мае в Москве держится на уровне +18…+20 °C, а ночью столбик термометра может опускаться до уровня +8…+9 °C. Продолжительность светового дня к середине месяца уже превышает 15 часов, и это ощутимо меняет ритм города. Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный – около 3,2 м/с, без аномалий.
В своей работе метеорологи используют информацию за предыдущие годы. Она помогает специалистам составлять точные прогнозы, выявлять малозаметные аномалии или находить закономерности, повторяющиеся из года в год. Данные о температурах позволяют находить максимальные отклонения от нормы. За весь период климатических наблюдений в Москве и Подмосковье были зафиксированы такие рекорды:
- Самым теплым днем считается 28 мая 2007 года. Столбик термометра показывал 33,2 °C.
- Самым холодным днем стало 3 мая 1886 года. В этот момент температурные показатели фиксировались на уровне -7,5 °C.
Такие перепады показывают, что несмотря на близость к лету, май умеет удивлять. Впрочем, синоптики не ожидают новых температурных рекордов в 2026 году. По прогнозам специалистов, погода будет в рамках, близких к климатической норме региона. Возможно краткосрочное локальное потепление в среднем на 1–2 °C.
Чтобы дожди и холод не нарушили планы на праздничные дни, стоит учитывать прогнозы синоптиков. Разберемся, какой будет погода в Москве и Московской области в различные периоды мая 2026 года.
Погода в Москве в первой половине мая 2026
Начало месяца – самый контрастный период. Днем уже ощущается летнее тепло, но ночи остаются достаточно прохладными. Вероятность утренних заморозков остается достаточно высокой. Однако в 2026 году синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду с небольшой облачностью и слабым ветром. Это отличная новость для тех, кто планирует проводить больше времени на свежем воздухе.
Средние температуры в начале мая 2026 года:
- Днем: +16,4 °C.
- Ночью: +7,8 °C.
Небольшой дождь в начале месяца – скорее исключение, чем правило. Но даже он способен внести коррективы, если на это время приходятся прогулки, посещение памятных мест и другие мероприятия под открытым небом. При планировании поездок имеет смысл сверяться с оперативными прогнозами за 2–3 дня. Именно в этом горизонте точность современных моделей наиболее высока.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+15
|
+4
|
Солнечно
|
2
|
+16
|
+7
|
3
|
+15
|
+7
|
4
|
+14
|
+6
|
Небольшая облачность
|
5
|
+15
|
+6
|
6
|
+15
|
+8
|
7
|
+15
|
+6
|
Облачно
|
8
|
+16
|
+9
|
Солнечно
|
9
|
+15
|
+6
|
10
|
+17
|
+6
|
11
|
+16
|
+8
|
12
|
+20
|
+9
|
Небольшая облачность
|
13
|
+20
|
+13
|
14
|
+18
|
+10
|
Облачно
|
15
|
+16
|
+9
|
16
|
+19
|
+10
|
Солнечно
Общий характер начала месяца – солнечный, бодрый, с легкой прохладой по утрам. Идеальное время для длительных прогулок, осмотра архитектуры и парковых зон, а также празднования майских праздников.
Погода в Москве во второй половине мая 2026
Во второй половине весеннего месяца ситуация начнет быстро меняться. Это особенно заметно по температурам. Даже в ночное время столбик термометра будет находиться выше отметки +10 °C. Однако вместе с теплом в весеннюю столицу приходят и осадки. Погода этого периода – преимущественно облачная с частыми дождями. Синоптики рекомендуют всегда иметь под рукой зонт, чтобы не промокнуть и не заболеть. Мероприятия под открытым небом тоже стоит корректировать в соответствии с прогнозами.
Средние температуры в конце мая 2026 года:
- Днем: +20,7 °C.
- Ночью: +10,5 °C.
Следует помнить, что долгосрочные прогнозы строятся на основе исторических данных с учетом актуальных климатических изменений. Ожидания синоптиков по погоде на вторую половину мая 2026 года в Москве и Московской области представлены в таблице ниже.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+18
|
+7
|
Облачно
|
18
|
+18
|
+9
|
19
|
+14
|
+8
|
20
|
+19
|
+10
|
21
|
+21
|
+11
|
Осадки
|
22
|
+23
|
+11
|
23
|
+20
|
+10
|
24
|
+22
|
+12
|
Небольшая облачность
|
25
|
+19
|
+10
|
Осадки
|
26
|
+23
|
+11
|
27
|
+23
|
+12
|
Облачно
|
28
|
+23
|
+12
|
29
|
+22
|
+12
|
30
|
+23
|
+12
|
Солнечно
|
31
|
+22
|
+11
По сравнению с первой половиной месяца потепление будет значительным: на 4,3 °C днем и на 2,7 °C в темное время суток. При этом именно вторая половина мая традиционно более дождливая. Вероятность осадков возрастает, дожди становятся интенсивнее. Зонт в этот период – не просто аксессуар, а надежный защитник от непогоды.
Подведем итог
Согласно прогнозам на май 2026 года, погода в Москве и Московской области будет близка к климатической норме. Жителей и гостей российской столицы ждет умеренное тепло и относительно высокая облачность во второй половине месяца. Существенных аномалий не прогнозируется, что упрощает планирование дел на весь период.