Август считается пиком туристического сезона. Но неожиданные природные перемены могут испортить даже самый хороший отпуск. Чтобы такого не произошло, следует подготовиться к таким явлениям. Синоптики Гидрометцентра предлагают узнать, какой будет погода в Сочи в августе 2023 года.

Погода в Сочи в июле 2023 года

Август является одним из самых популярных месяцев для отдыха, в том числе и на черноморских курортах. Пляжи в Сочи переполнены туристами, желающими насладиться морем и солнцем. Такая загруженность создает ряд проблем, и некоторые отдыхающие предпочитают проводить отпуск в Сочи в другие месяцы.

Средняя температура в августе устанавливается на уровне 25-26°C, но в пиковые часы может легко достигать 30-32°C. Начиная со второй половины месяца, происходит температурный разворот: показания термометра начинают постепенно снижаться, появляется ощущение наступающей осени. Но даже в этом случае температура остается высокой, и выходить на улицу без головного убора крайне не рекомендуется. Игнорирование простых способов защиты может привести к тепловому удару.

Но главной особенностью Сочи всё же является море. Многие туристы приезжают именно для того, чтобы отдохнуть на пляже и вдоволь накупаться в морской воде. В этом месяце вода прогреется до 26-28°C. Такая температура считается довольно высокой и подходит далеко не всем. Тем туристам, которые решили провести отдых на черноморском курорте, следует помнить о высоком уровне УФ-излучения в дневное время. Посещать пляж рекомендуется до 10:00 и выходить лишь после 18:00. Соблюдение этих простых правил поможет избежать многих проблем со здоровьем.

Статистическая информация об изменениях температуры и климатических условий помогает в составлении долгосрочных и среднесрочных прогнозов. Помимо этого, данные сообщают, в какие годы наблюдались самые высокие и низкие значения:

максимальная температура в августе – +38,5°C (18 августа 1961 года);

минимальная температура – +10,4°C (16 августа 1923 года).

Синоптики Гидрометцентра предупреждают, что в 2023 году температура будет немного выше средних значений. Ожидаемое отклонение – около 2-3°C. Помимо этого следует учитывать и сюрпризы, которые может преподнести природа. Напоминаем, что среднесрочные прогнозы составляются на основе статистических данных, а также информации о перемещении атмосферных фронтов и других наблюдаемых климатических явлениях.

Начиная со второй половины месяца, температура воздуха начнет постепенно снижаться. Эти изменения окажутся незначительными, но явно сигнализируют о скорой смене сезонов и наступлении осени.

Читайте также: Погода на август 2023 в Москве и Московской области

Погода в Сочи на начало месяца

Начало месяца окажется наиболее жарким. Синоптики не ожидают большого количества осадков. Напротив, погода обещает быть засушливой. Высокая температура воздуха и воды в дневное время делает пляжный отдых не самым комфортным. Гостям курортной столицы стоит обратить внимание на другие развлечения. К счастью, в Сочи есть, на что посмотреть и куда сходить, кроме моря.

Средние температурные значения:

дневные – +28,6°C;

ночные – +25,2°C.

Обращаем внимание, что прогноз синоптиков является среднесрочным и может не учитывать всех сюрпризов природы. Точная информация о том, какой будет погода в Сочи в августе 2023 года в конкретный день, появится незадолго до наступления этой даты.

Дни месяца Температурные показатели, °C Погодные условия Днем Ночью 1 +29 +26 Солнечно 2 +29 +26 3 +29 +25 4 +29 +26 5 +28 +25 6 +26 +23 Сильные осадки 7 +28 +25 Солнечно 8 +29 +25 9 +29 +25 10 +29 +26 11 +29 +26 12 +29 +26 13 +27 +24 Сильные осадки 14 +29 +25 Солнечно 15 +29 +25 16 +29 +25

Первая половина месяца прогнозируется более жаркой, с редкими осадками. Впрочем, дожди в августе будут отличаться своей продолжительностью и силой. Температурные показатели за этот период будут на уровне +28,6°C в дневное время и +25,2°C ночью.

Погода в Сочи на конец месяца

​

Во второй половине месяца температура воздуха снизится, но эти изменения окажутся незначительными. Ситуацию усугубит и засушливая погода, которая установится на весь этот период. Однако это открывает и дополнительные возможности: непогода не сможет помешать осмотру достопримечательностей и посещению интересных мероприятий.

Средние температурные значения:

дневные – +27,5°C;

ночные – +24,1°C.

Таблица ниже демонстрирует, какую погоду следует ждать во второй половине августа 2023 года. Синоптики обещают менее жаркую погоду, но эти изменения почти не будут ощущаться.

Дни месяца Температурные показатели, °C Погодные условия Днем Ночью 17 +28 +24 Солнечно 18 +28 +25 19 +28 +24 20 +28 +24 21 +27 +23 22 +27 +24 23 +27 +24 24 +28 +25 25 +28 +24 26 +28 +25 27 +28 +25 28 +28 +24 29 +27 +25 30 +27 +23 31 +26 +23

Несмотря на солнечную погоду, температурные показатели за этот период будут ниже, чем за предыдущий. Столбик термометра в среднем покажет на 1,1°C меньше как днем, так и ночью. Солнечная погода будет благоприятной для осмотра местных достопримечательностей, однако во время прогулок следует помнить о простых правилах безопасности и не забывать о головных уборах в пиковые часы суток.

Читайте также: Погода на август 2023 в Санкт-Петербурге

Подведем итог

Прогнозы синоптиков Гидрометцентра сообщают о том, какой будет погода в Сочи в августе 2023 года. Природные условия будут по-настоящему летними, немного выше средних статистических показателей за аналогичные периоды прошлых лет.

Фото Клео.ру