Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на август 2023.
Август считается пиком туристического сезона. Но неожиданные природные перемены могут испортить даже самый хороший отпуск. Чтобы такого не произошло, следует подготовиться к таким явлениям. Синоптики Гидрометцентра предлагают узнать, какой будет погода в Сочи в августе 2023 года.
Погода в Сочи в июле 2023 года
Август является одним из самых популярных месяцев для отдыха, в том числе и на черноморских курортах. Пляжи в Сочи переполнены туристами, желающими насладиться морем и солнцем. Такая загруженность создает ряд проблем, и некоторые отдыхающие предпочитают проводить отпуск в Сочи в другие месяцы.
Средняя температура в августе устанавливается на уровне 25-26°C, но в пиковые часы может легко достигать 30-32°C. Начиная со второй половины месяца, происходит температурный разворот: показания термометра начинают постепенно снижаться, появляется ощущение наступающей осени. Но даже в этом случае температура остается высокой, и выходить на улицу без головного убора крайне не рекомендуется. Игнорирование простых способов защиты может привести к тепловому удару.
Но главной особенностью Сочи всё же является море. Многие туристы приезжают именно для того, чтобы отдохнуть на пляже и вдоволь накупаться в морской воде. В этом месяце вода прогреется до 26-28°C. Такая температура считается довольно высокой и подходит далеко не всем. Тем туристам, которые решили провести отдых на черноморском курорте, следует помнить о высоком уровне УФ-излучения в дневное время. Посещать пляж рекомендуется до 10:00 и выходить лишь после 18:00. Соблюдение этих простых правил поможет избежать многих проблем со здоровьем.
Статистическая информация об изменениях температуры и климатических условий помогает в составлении долгосрочных и среднесрочных прогнозов. Помимо этого, данные сообщают, в какие годы наблюдались самые высокие и низкие значения:
- максимальная температура в августе – +38,5°C (18 августа 1961 года);
- минимальная температура – +10,4°C (16 августа 1923 года).
Начиная со второй половины месяца, температура воздуха начнет постепенно снижаться. Эти изменения окажутся незначительными, но явно сигнализируют о скорой смене сезонов и наступлении осени.
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Погода в Сочи на начало месяца
Начало месяца окажется наиболее жарким. Синоптики не ожидают большого количества осадков. Напротив, погода обещает быть засушливой. Высокая температура воздуха и воды в дневное время делает пляжный отдых не самым комфортным. Гостям курортной столицы стоит обратить внимание на другие развлечения. К счастью, в Сочи есть, на что посмотреть и куда сходить, кроме моря.
Средние температурные значения:
- дневные – +28,6°C;
- ночные – +25,2°C.
Обращаем внимание, что прогноз синоптиков является среднесрочным и может не учитывать всех сюрпризов природы. Точная информация о том, какой будет погода в Сочи в августе 2023 года в конкретный день, появится незадолго до наступления этой даты.
|
Дни месяца
|
Температурные показатели, °C
|
Погодные условия
|
Днем
|
Ночью
|
1
|
+29
|
+26
|
Солнечно
|
2
|
+29
|
+26
|
3
|
+29
|
+25
|
4
|
+29
|
+26
|
5
|
+28
|
+25
|
6
|
+26
|
+23
|
Сильные осадки
|
7
|
+28
|
+25
|
Солнечно
|
8
|
+29
|
+25
|
9
|
+29
|
+25
|
10
|
+29
|
+26
|
11
|
+29
|
+26
|
12
|
+29
|
+26
|
13
|
+27
|
+24
|
Сильные осадки
|
14
|
+29
|
+25
|
Солнечно
|
15
|
+29
|
+25
|
16
|
+29
|
+25
Погода в Сочи на конец месяца
Во второй половине месяца температура воздуха снизится, но эти изменения окажутся незначительными. Ситуацию усугубит и засушливая погода, которая установится на весь этот период. Однако это открывает и дополнительные возможности: непогода не сможет помешать осмотру достопримечательностей и посещению интересных мероприятий.
Средние температурные значения:
- дневные – +27,5°C;
- ночные – +24,1°C.
Таблица ниже демонстрирует, какую погоду следует ждать во второй половине августа 2023 года. Синоптики обещают менее жаркую погоду, но эти изменения почти не будут ощущаться.
|
Дни месяца
|
Температурные показатели, °C
|
Погодные условия
|
Днем
|
Ночью
|
17
|
+28
|
+24
|
Солнечно
|
18
|
+28
|
+25
|
19
|
+28
|
+24
|
20
|
+28
|
+24
|
21
|
+27
|
+23
|
22
|
+27
|
+24
|
23
|
+27
|
+24
|
24
|
+28
|
+25
|
25
|
+28
|
+24
|
26
|
+28
|
+25
|
27
|
+28
|
+25
|
28
|
+28
|
+24
|
29
|
+27
|
+25
|
30
|
+27
|
+23
|
31
|
+26
|
+23
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Подведем итог
Прогнозы синоптиков Гидрометцентра сообщают о том, какой будет погода в Сочи в августе 2023 года. Природные условия будут по-настоящему летними, немного выше средних статистических показателей за аналогичные периоды прошлых лет.
Фото Клео.ру