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Анджелина - 2: Боня повторила образ Джоли


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Каннский кинофестиваль стал одним из главных светских мероприятий года для Виктории Бони. Бывшая ведущая с энтузиазмом позирует на красной дорожке в разных нарядах и накануне опубликовала в Insta снимки очередного выхода. Выглядела Виктория эффектно, но многие заметили слишком сильное сходство туалета с одним из нарядов Анджелины Джоли.

На премьере фильма «Девушки солнца» режиссера Евы Хассон Боня появилась в вечернем черном платье с глубоким декольте и с роскошными бриллиантовыми украшениями.

«На мне чёрное классическое платье от Бэллы Потемкиной @bellapotemkinaofficial Да, именно она создала для меня этот лук, как она сказала мне, что всегда хотела видеть меня именно в таком образе! Я очень довольна ее работой!», - написала Боня.

Поклонники похвалили выбор девушки, но многие заметили сходство с нарядом Ralph & Russo, в котором Анджелина Джоли блистала в начале года на церемонии BAFTA: «А никто не заметил что это просто скопированный образ Джоли?! Не помню какой год, но она точно в таком же образе, просто один в один! Можно было и проявить фантазию, очень часто образы копированный с Энджи, зачем?», «Русская Анджелина Джоли», «Вам идет это платье , но это же копия образа Анджелины Джоли».

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1 Не нравится 1 Нравится 14.05.2018 Теги: виктория боня

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