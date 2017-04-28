Боня объяснила нудизм на пляже

Виктория Боня наслаждается жизнью в Лос-Анджелесе и порой позволяет себе смелые выходки. В начале недели в Сети появились снимки папарацци, на которых девушка запечатлена топлес на пляже. Поклонники Виктории в недоумении.

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В начале года Боня рассталась с бойфрендом Алексом Смерфитом, через некоторое время сообщила, что вовсе не страдает от одиночества. Но в новых отношениях Виктория определенно не чувствует себя стесненной.

Боня запросто обнажилась на пляже Майами. Как пояснила девушка, они с подругой выбрали достаточно уединенное место и она не могла предполагать, что за ней следят папарацци. И вообще, по словам Виктории, во время заплывов в океане она довольно часто снимает верх бикини.

Публикация от Звездное Бюро (@celebro_news) Апр 25 2017 в 12:42 PDT

Тем временем популярный блогер Лена Миро весьма язвительно высказалась по поводу снимков Бони. «Если бы меня попросили предположить образ жизни женщины на фото, я бы сказала, что она крепко дружит с алкоголем и наркотиками. Это всего лишь предположение. Возможно, Вика дружит со спортом и правильным питанием. Только вот почему-то спорт и правильное питание соглашаются дружить с Боней исключительно на фотографиях, которые неприлично далеки от реальности. Я считаю, что Вике и иже с нею стоит пореже заигрывать с виртуальной реальностью, почаще смотреть на себя в зеркало, а не через фильтры "Инстаграма" и поменьше обманывать себя и окружающих».

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