Боня объяснила нудизм на пляже
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Виктория Боня наслаждается жизнью в Лос-Анджелесе и порой позволяет себе смелые выходки. В начале недели в Сети появились снимки папарацци, на которых девушка запечатлена топлес на пляже. Поклонники Виктории в недоумении.
В начале года Боня рассталась с бойфрендом Алексом Смерфитом, через некоторое время сообщила, что вовсе не страдает от одиночества. Но в новых отношениях Виктория определенно не чувствует себя стесненной.
Боня запросто обнажилась на пляже Майами. Как пояснила девушка, они с подругой выбрали достаточно уединенное место и она не могла предполагать, что за ней следят папарацци. И вообще, по словам Виктории, во время заплывов в океане она довольно часто снимает верх бикини.
Тем временем популярный блогер Лена Миро весьма язвительно высказалась по поводу снимков Бони. «Если бы меня попросили предположить образ жизни женщины на фото, я бы сказала, что она крепко дружит с алкоголем и наркотиками. Это всего лишь предположение. Возможно, Вика дружит со спортом и правильным питанием. Только вот почему-то спорт и правильное питание соглашаются дружить с Боней исключительно на фотографиях, которые неприлично далеки от реальности. Я считаю, что Вике и иже с нею стоит пореже заигрывать с виртуальной реальностью, почаще смотреть на себя в зеркало, а не через фильтры "Инстаграма" и поменьше обманывать себя и окружающих».
Ранее мы писали:Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.
Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.
Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.
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Обсуждение 11
Лучшие комментарии
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лакину все, ее смурфик не сдерживает ее больше, и из бони полезла боня...
28.04.17 14:30 Контекст комментария
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лакину, она пока с ним была, такую великосветскую мадам изображала..надеялась..а сейчас видимо по принципу сгорел сарай- гори и хата))
28.04.17 15:02 Контекст комментария
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лакиа фоткатесь при этом и в инста выкладываете? что-то мне кажется, что нет) в том и разница) а так то да, кто не купался голышом, кайфово это, не удивительно
28.04.17 15:05 Контекст комментария
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123Да уж, средне... но и Миро тоже, как сказал кто-то здесь -"запечный таракан". Ее ещё забыли выслушать. Мнение, блин!
28.04.17 11:52 Контекст комментария
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50/50но ведь как точно сказано) Боня и есть, а не Виктория Смерфит))
28.04.17 14:47 Контекст комментария
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ПрелестьТак и не поняла в чем проблема. Живет себе женщина активно интересно с размахом. Ума и средств на это хватает. Чего народ возбужлается не понимаю. Виктория, наслаждайся жизнью! Она хороша. Чем больше размах тем богаче матрица поколений. Когда мне жарко и хочется в воду я с удовольствием запрыгиваю в воду на нудистком пляже. Обсохну на платье и дальше пошла. Кайф.
28.04.17 15:00
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лакиа фоткатесь при этом и в инста выкладываете? что-то мне кажется, что нет) в том и разница) а так то да, кто не купался голышом, кайфово это, не удивительно
28.04.17 15:05
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лакину все, ее смурфик не сдерживает ее больше, и из бони полезла боня...
28.04.17 14:30
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50/50а папарацци - подруга Бони)) обычная женщина с пластикой груди купается в море, только без нафотошопленной обычно талии
28.04.17 13:30
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СимаНе вижу никаких проблем с фигурой на этом фото. Миро о чем? Она никому не интересно и жизнь у Миро никакая, в отличии от Бони и ее мужчин.
28.04.17 13:09
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KoshkaИнтересно, какими себя воспринимают эти поклонницы фотошопа? Наверное, они не смотрят в зеркало.
28.04.17 12:39
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123Да уж, средне... но и Миро тоже, как сказал кто-то здесь -"запечный таракан". Ее ещё забыли выслушать. Мнение, блин!
28.04.17 11:52