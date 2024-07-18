Обнародованы детали состояния Познера после новостей о раке: журналиста не будут лечить

В последнее время от известного журналиста Владимира Познера не было никаких новостей. Многие были уверены, что 90-летний шоумен готовит новый проект и скоро порадует поклонников своего творчества. Некоторые СМИ сообщали, что журналист уехал за границу, где собирается выступать вместе с Иваном Ургантом.

Выяснилось, что телеведущий пропал из общественного пространства из-за здоровья. Источник сообщает, что еще в начале июня Владимир Владимирович пожаловался на самочувствие, и его госпитализировали. После тщательных обследований медикам удалось выявить у Познера опасное заболевание. Журналисту диагностировали злокачественную эпителиому кожи – простыми словами, рак. Сообщается, что Познер уже прошел курс химиотерапии и встал на учет к онкологу.

После того, как новость разлетелась по Сети, на связь вышел сам Владимир Владимирович и сообщил о своем состоянии. Журналист уверяет, что с ним все в порядке и новости о раке не соответствуют действительности.

"Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни – полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров", – опроверг слухи шоумен.

Напомним, Познер дважды в жизни сталкивался с онкологией и в обоих случаях смог выздороветь. Впервые это случилось накануне 60-летия. Тогда шоумен жил в США, и у него обнаружили рак простаты. Медики успешно удалили злокачественное новообразование, и журналист пошел на поправку. Спустя 20 лет ведущий опять пожаловался на самочувствие. На этот раз медики снова озвучили страшный диагноз – рак кишечника. Но и в этот раз Владимир Владимирович смог победить болезнь.

Ранее онкологическое заболевание диагностировали другому популярному журналисту Отару Кушанашвили. Сейчас шоумен готовится к операции по удалению опухоли и старается не падать духом. Однако последние снимки из больницы заставили поклонников тревожиться о тяжелобольном ведущем.