Предложит поклонникам трусы: SHAMAN придумал новый способ заработка

Совсем недавно популярный исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сделал необычное признание. Оказывается, исполнитель хита "Я русский" предпочитает обходиться без нижнего белья. Сам артист объяснил свое предпочтение тем, что "не видит в этом смысла".

Впрочем, когда речь заходит о деньгах, SHAMAN готов поступиться своими привычками. Накануне стало известно, что исполнитель планирует зарабатывать не только на творчестве, но и на товарах собственного производства. Для этого Ярослав даже уже зарегистрировал товарный знак и готовится выпускать ручки, блокноты, сумки, кожаные изделия, одежду и даже нижнее белье.

Узнав об этом, поклонники певца-патриота поспешили сообщить, что им затея нравится. Некоторые заявили, что уже с нетерпением ждут, когда смогут купить товары с логотипом кумира.

"С удовольствием бы приобрела нижнее белье бренда "SHAMAN", "С карманом для микрофона?", "Ну а что, если бизнес прет, то почему бы не зарабатывать на своем успехе?", – рассуждают пользователи Сети.

Напомним, SHAMAN стал невероятно популярен порядка двух лет назад благодаря патриотическим песням, в том числе хиту "Я русский". Сейчас у певца огромная армия поклонников. Впрочем, вместе с популярностью появились и хейтеры.

Ранее сообщалось, что у SHAMAN были обнаружены серьезные проблемы со здоровьем, о которых знали не многие.