Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах

В этом году Андрей Звягинцев представляет Россию в основной конкурсной программе кинофестиваля в Каннах. А Виктория Боня представила страну на открытии кинофеста. Накануне девушка продефилировала по красной дорожке вместе с Моникой Беллуччи, Марион Котийяр и другими кинодивами.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 17 2017 в 4:18 PDT

Вот уже несколько лет Виктория старательно блистает в Каннах. В этот раз она появилась в бежевом кутюрном туалете. «Надеюсь, вам понравился выбор моего платья для открытия 70-го Каннского кинофестиваля от #georgeshobeika. А как вам идея чёрных губ для следующего выхода на красную дорожку?» — написала Боня в Instagram.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 17 2017 в 1:07 PDT

Поклонники идею черных губ одобрили, но отметили, что представленный на фото макияж не самый удачный. «Вроде бы красивый макияж, но будто прибавляет годы. Ты обычно выглядишь моложе», «Старовато выглядит», «Неудачное фото... Хотя Виктория, бесспорно, конечно, красавица», «Я люблю Боню, но что-то здесь не так, ощущение +10 лет. На самом деле ты гораздо красивее», «Все больше становится похожа на женщину-кошку Джоселин Вильденштейн».

Писательница и модель Лена Ленина, традиционно удивляющая Канны эксцентричными образами, в этом году на Ривьере, похоже, не блеснет. Как стало известно, на днях Лена подвернула ногу, и сейчас врач категорически запретил ей надевать обувь с высоким каблуком.

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