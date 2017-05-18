Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах
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В этом году Андрей Звягинцев представляет Россию в основной конкурсной программе кинофестиваля в Каннах. А Виктория Боня представила страну на открытии кинофеста. Накануне девушка продефилировала по красной дорожке вместе с Моникой Беллуччи, Марион Котийяр и другими кинодивами.
Вот уже несколько лет Виктория старательно блистает в Каннах. В этот раз она появилась в бежевом кутюрном туалете. «Надеюсь, вам понравился выбор моего платья для открытия 70-го Каннского кинофестиваля от #georgeshobeika. А как вам идея чёрных губ для следующего выхода на красную дорожку?» — написала Боня в Instagram.
Поклонники идею черных губ одобрили, но отметили, что представленный на фото макияж не самый удачный. «Вроде бы красивый макияж, но будто прибавляет годы. Ты обычно выглядишь моложе», «Старовато выглядит», «Неудачное фото... Хотя Виктория, бесспорно, конечно, красавица», «Я люблю Боню, но что-то здесь не так, ощущение +10 лет. На самом деле ты гораздо красивее», «Все больше становится похожа на женщину-кошку Джоселин Вильденштейн».
Писательница и модель Лена Ленина, традиционно удивляющая Канны эксцентричными образами, в этом году на Ривьере, похоже, не блеснет. Как стало известно, на днях Лена подвернула ногу, и сейчас врач категорически запретил ей надевать обувь с высоким каблуком.
Ранее мы писали:Боня объяснила нудизм на пляже. Звезда прокомментировала компрометирующие фото.
Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.Жерар Депардье разочаровался в Каннском кинофестивале. Актер сравнил кинофорум с порнографией.
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Обсуждение 9
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ахахаэто так смешно, что даже больно за бониту) никакому фотографу не сдалась стареющая дама с камелиями))
19.05.17 07:37
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ПрелестьВсе прекрасно!
18.05.17 17:25
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NardelПеребор с подтяжками лица и явно старее от этого
18.05.17 16:33
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На фестивале в Каннах по красной дорожке шастает огромное кол-во людей. И очень много красиво наряженных женщин. Фотографы резко оживают и начинают пстрыкать когда появляется узнаваемое лицо. Моя любимая одноклассница каждый год посещает этот фестиваль, её тоже фоткают. Там вообще очень много мероприятий, на которые можно классно наряжаться. Вот и Боня поехала "блеснуть". Неделю назад была вечеринка Джеймса Бонда в Казино Рояль в Монте Карло. Боня наверняка и там блеснула))
18.05.17 14:53
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Marana VilniusДа уж, "блеснула", - никто из фотографов в её сторону даже не смотрит.
18.05.17 14:33