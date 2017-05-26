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Боня подружилась с самым красивым преступником


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Виктория Боня вторую неделю развлекается в Каннах и определенно не теряет время. На днях девушка побывала на модном шоу Philipp Plein, прошедшем на Ривьере в рамках кинофестиваля. И на показе россиянка спелась с весьма интересным мужчиной.

 

На шоу Philipp Plein Виктория приехала в образе готической дивы. Маленькое черное платье, черная помада на губах. По словам девушки, она давно мечтала попробовать черную помаду, и наконец, настал подходящий момент.

 

Модный показ оказался не только подходящим для черных губ, но и новых знакомств. Боня опубликовала в Insta совместный снимок с Джереми Миксом (Jeremy Meeks), известным как «самый красивый преступник». В свое время парень был задержан за незаконное хранение оружия и некоторое время находился в тюрьме, а теперь он весьма успешный манекенщик. «Jeremy в жизни ещё красивее, чем на фото! Его история уникальна, из преступника он превратился в настоящую звезду после того, как полицейские Лос-Анджелеса выложили его фото в интернет. Был осуждён за мелкую кражу и незаконное хранение оружия. После того, как Джереми Микс вышел на свободу, его ждали контракты с ведущими домами мод! Именно таким образом он попал и на показ @philippplein78», - написала Виктория.

 

Ранее девушка объяснила газете Metro, с какой целью отправилась в Канны. «Я видела здесь и Светлану Устинову, и Алексея Воробьева. Они побывали на премьере Звягинцева. Меня режиссер не звал, но я уже долгое время живу в Монако, поэтому здесь меня знают и любят. Еще до начала фестиваля мне стали приходить приглашения на показы и мероприятия от организаторов. Фоторепортеры на фестивале тоже меня узнают, поэтому охотно снимают».

Ранее мы писали:

Модельные агентства заинтересовались «самым красивым преступником». Новая звезда.

Эмили Ратаковски - самая сексуальная в Каннах. Звезда блеснула на премьере фильма Андрея Звягинцева.

Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.



0 Не нравится 0 Нравится 26.05.2017 Теги: виктория боня

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