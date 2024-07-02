Разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали: пикантные фото слили в Сеть

Совсем недавно Кристина Асмус решилась кардинально сменить имидж и отрезала волосы. Теперь под каждым снимком артистки собираются хейтеры, которые высмеивают ее и сравнивают с мужчиной. Сама звезда "Интернов", впрочем, не обращает внимания на хейт. В этот раз актриса иронично подписала снимок, собрав в хештеги самые частые комментарии о ее новой стрижке.

"Мальчик поплыл", "Какая же она бесячая", "Заплывшая Асмус", "Барбера поменяй", "Алексей Воробьев, ей-богу", – написала актриса.

Однако в этот раз внимание поклонников привлекли не волосы Кристины, а ее внешний вид. На фото артистка позировала под водопадом. Из одежды на ней был только тонкий прозрачный свитер, который некоторые комментаторы сравнили с рыболовной сетью. Намокший наряд совершенно не скрывал, что Асмус забыла надеть купальник.

"Вы мне очень нравились одно время, вот без обид, складывается такое ощущение, что вы пытаетесь привлечь внимание любыми способами, но вам это не нужно, вы очень красивая, но не нужно это кому-то доказывать, живите и радуйтесь", – осудили актрису комментаторы.





Напомним, уставшая от шумного мегаполиса Асмус отправилась отдохнуть на Бали вместе с дочерью. Актриса остановилась в элитном отеле в тропическом лесу. Сообщается, что стоимость такого номера варьируется в районе 140 тысяч рублей за ночь.

Ранее стало известно о связи Кристины Асмус с бывшим мужем Собчак.