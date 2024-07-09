У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать

Известный российский телеведущий Леонид Каневский попал в больницу с жалобами на боли в области таза. Обследование показало, что у 85-летнего шоумена опухоль. К сожалению, новообразование оказалось злокачественным.
Сообщается, что медики не будут оперировать Леонида Семеновича. Несмотря на то, что биопсия выявила злокачественные раковые клетки, считается, что хирургическое вмешательство нанесет больше вреда ведущему популярной передачи "Следствие вели". Пока новообразование не угрожает жизни, удалять его не стоит, советуют медики.
Положение артиста усугубляют другие недуги. Например, известно, что у Каневского нарушена чувствительность и подвижность нижних конечностей. Еще несколько лет назад Леониду Семеновичу провели операцию и установили эндопротезы, которые помогают тазобедренным суставам функционировать.
Впрочем, все, что рекомендовали телеведущему, – это встать на учет к онкологу и наблюдаться у него регулярно. Кроме того, теперь Каневскому придется еще более тщательно следить за здоровьем, питанием и образом жизни.
Совсем недавно Леонид Каневский дал большое интервью. Во время беседы он выглядел здоровым и шутил в своей привычной манере. Он отметил, что ему очень льстит внимание молодежи, которые сделали ведущего героем своих мемов. По словам шоумена, все шутки тактичные и действительно смешные, что, несомненно, приятно.
Ранее стало известно, что рак обнаружили у Отара Кушанашвили. Шоумен рассказывает, что не планирует сдаваться. Его постоянно поддерживают родные и друзья, в том числе Алла Пугачева.