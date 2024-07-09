У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуковВ семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора? Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года!Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года! "Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России"Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России

Лента новостей

Вторник 9 июля

14:30Отношения платонические: 18-летняя Аврора Киба крутит Лепсом, как хочет 13:30Бородина подняла на смех попросившего у нее прощения Курбана Омарова: "Не жди ничего" 11:36У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать 10:30Уличенный в измене Абрамов приготовил жене страшную месть: Алсу боится за свое будущее 08:40Никак не оставит в покое: Пугачева решила доконать онкобольного Кушанашвили 04:00Стало известно имя отца беременной Марго Робби на фоне слухов о романе с Бредом Питтом 01:00Имена, приносящие счастье: назвав так ребенка, вы гарантируете ему успешную жизнь 22:44Гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года 22:01Цыганова рассказала, что Пугачева "погрязла в содомии" 20:03Водонаева пристыдила экс-мужа Бородиной, вывалив наружу горькую правду 18:00"Помрет через несколько часов": россияне ломанулись взглянуть на последние кадры Кушанашвили 16:30Кольцо на безымянном пальце и долгожданное счастье: Решетова поделилась снимком с любимым 14:49Гороскоп для женщины Стрелец на сентябрь 2024 года 14:30Волочкова закатила скандал и решила судиться: "Я — главная балерина страны!" 13:30Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? 11:30Женившийся недавно Курбан Омаров сознался в измене: "Я ошибся" 10:31Как получить заем онлайн 10:30В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел 08:49"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни 08:39Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул 04:07Элегантность и знание этикета как главная валюта успеха 00:00Стыдно быть женщиной. Как это влияет на женское здоровье? Рассказывает психосоматолог 20:07Гороскоп для женщины Скорпиона на сентябрь 2024 года 18:08Летний яркий маникюр 2024 года: идеи оригинальных и стильных дизайнов 18:00Нумерологический разбор Романа Костомарова 12:00Развод Нюши: как по дате рождения определить потенциал измен в отношениях 09:41Можно ли пить воду перед сдачей крови: полезные советы и рекомендации 06:02Как уснуть в аномальную жару: раскрыты способы выспаться, даже несмотря на духоту 00:05Топ-10 косметологических процедур для лица 23:42Гороскоп для женщины Весы на сентябрь 2024 года 21:00Как наладить отношения со свекровью: советы и рекомендации 18:00Это база: 5 универсальных вещей в летнем гардеробе 12:02Сделано заявление о скором отцовстве мужа Алсу после развода: Решетова беременна? 09:18Как приготовить малосольные кабачки быстро и вкусно 09:00Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян 04:00Названа самая удачная разница в возрасте между мужем и женой: проверьте свою пару 01:00Три мужских имени обладатели которых чаще других ходят налево: проверь своего 22:16Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами 21:54Гороскоп для женщины-Девы на сентябрь 2024 года 20:40Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина 18:00Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод 16:51Кыстыбый с картошкой по-татарски: простой рецепт вкусного блюда 16:30Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетову: "Грязное белье увидят все!" 15:13Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины-Лев 14:30Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать 13:30Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили: "Не беси меня!" 13:03Любишь маму или папу? Решивший притащить детей в суд Прилучный показал свое истинное лицо 11:30Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану 10:30Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие 09:13Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений
1370
800
true

У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать

У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать

Артист встал на учет в онкологическом центре.

Известный российский телеведущий Леонид Каневский попал в больницу с жалобами на боли в области таза. Обследование показало, что у 85-летнего шоумена опухоль. К сожалению, новообразование оказалось злокачественным.

Сообщается, что медики не будут оперировать Леонида Семеновича. Несмотря на то, что биопсия выявила злокачественные раковые клетки, считается, что хирургическое вмешательство нанесет больше вреда ведущему популярной передачи "Следствие вели". Пока новообразование не угрожает жизни, удалять его не стоит, советуют медики. 

Положение артиста усугубляют другие недуги. Например, известно, что у Каневского нарушена чувствительность и подвижность нижних конечностей. Еще несколько лет назад Леониду Семеновичу провели операцию и установили эндопротезы, которые помогают тазобедренным суставам функционировать.

Впрочем, все, что рекомендовали телеведущему, – это встать на учет к онкологу и наблюдаться у него регулярно. Кроме того, теперь Каневскому придется еще более тщательно следить за здоровьем, питанием и образом жизни.

Совсем недавно Леонид Каневский дал большое интервью. Во время беседы он выглядел здоровым и шутил в своей привычной манере. Он отметил, что ему очень льстит внимание молодежи, которые сделали ведущего героем своих мемов. По словам шоумена, все шутки тактичные и действительно смешные, что, несомненно, приятно.

Ранее стало известно, что рак обнаружили у Отара Кушанашвили. Шоумен рассказывает, что не планирует сдаваться. Его постоянно поддерживают родные и друзья, в том числе Алла Пугачева. 

9 июля 2024, 11:36
Леонид Каневский. Фото: скриншот YouTube /@FAMETIMETV
Елизавета Федорова
Telegram ✓ Надежный источник

Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак

Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак
Звезда "Бриллиантовой руки" страдает от деменции.

Разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали: пикантные фото слили в Сеть

Разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали: пикантные фото слили в Сеть
Артистка уехала в отпуск.

У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит

У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит
Журналисту отрезали половину желудка.

Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции

Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции
Журналист, у которого обнаружили опухоль общается взглядом.

"Отмененный" в России Ревва анонсировал сольный концерт в Москве

"Отмененный" в России Ревва анонсировал сольный концерт в Москве
Певец выступит в столице.

Звезда "Пиратов Карибского моря" скончался после нападения акулы

Звезда "Пиратов Карибского моря" скончался после нападения акулы
Хищник напал на актера на Гавайях.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева