Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак

Весной этого года известной советской и российской актрисе Светлане Светличной стало неожиданно плохо. Женщину экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Медики смогли стабилизировать состояние артистки, и она пошла на поправку. Однако сегодня стало известно, что состояние звезды культового фильма "Бриллиантовая рука" снова ухудшилось.

Некоторое время назад Светличная стала жаловаться на боль в ухе. При осмотре доктора обнаружили у актрисы припухлость под нижней челюстью, которая при надавливании болела. 84-летнюю заслуженную артистку РСФСР направили на УЗИ, в результате которого была обнаружена опухоль размером три сантиметра.

Источник сообщает, что Светлане Афанасьевне предстоит пройти осмотр у онколога. Если медик подтвердит, что опухоль злокачественная, то есть вероятность, что актриса окажется на столе хирурга. В скором времени Светличной проведут компьютерную томографию, после которой ситуация станет более ясной.

Напомним, помимо прочих проблем со здоровьем, Светличная страдает от деменции. Родственники рассказывали, что сначала актриса начала вести себя странно: многое забывала, уходила из дома и терялась, подозревала родных в заговоре против себя. Несколько лет назад близкие отправили супругу Владимира Ивашова на лечение в психиатрический институт.

Ранее сообщалось, что онкозаболевание было обнаружено у Отара Кушанашвили. Журналист пережил две операции и сейчас находится в реанимации. Сообщается, что в ближайшее время шоумен снова окажется на столе хирурга.