Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно?Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? "Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России"Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России Как получить заем онлайнКак получить заем онлайн Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрануСнова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану

Лента новостей

Среда 10 июля

14:30Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая 13:30Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой: "Скоро всплывут фото" 12:29Летний спортивный стиль 2024: обзор актуальных тенденций и базовых предметов гардероба 11:30Бабкина вышла в свет с молодым певцом после слухов о разрыве: обнимал ее и шептал на ушко 10:31Сама не без греха: стало известно, что еще не разведенная Алсу живет с любовником 08:34Счастливая Брухунова показала округлившийся животик: Петросян снова станет папой? 04:00Онкобольная Кейт Миддлтон с тяжелым сердцем сделала заявление: "Карьера подходит к концу" 01:01"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак 23:47Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года 22:01"Он ей должен": Лопес намерена отобрать половину состояния Аффлека после развода 20:08"Знаю, как она страдала": Кудрявцева назвала имя любовницы мужа Алсу 19:53Крупа маш: польза и вред для организма 18:00Билан унизил рабочего за пустяковую ошибку на глазах у толпы фанатов: обматерил при всех 16:34Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей 16:30Пользователей Сети шокировало то, что сделала с собой дочь Волочковой: пошла по стопам матери 14:30Отношения платонические: 18-летняя Аврора Киба крутит Лепсом, как хочет 13:30Бородина подняла на смех попросившего у нее прощения Курбана Омарова: "Не жди ничего" 11:36У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать 10:30Уличенный в измене Абрамов приготовил жене страшную месть: Алсу боится за свое будущее 08:40Никак не оставит в покое: Пугачева решила доконать онкобольного Кушанашвили 04:00Стало известно имя отца беременной Марго Робби на фоне слухов о романе с Бредом Питтом 01:00Имена, приносящие счастье: назвав так ребенка, вы гарантируете ему успешную жизнь 22:44Гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года 22:01Цыганова рассказала, что Пугачева "погрязла в содомии" 20:03Водонаева пристыдила экс-мужа Бородиной, вывалив наружу горькую правду 18:00"Помрет через несколько часов": россияне ломанулись взглянуть на последние кадры Кушанашвили 16:30Кольцо на безымянном пальце и долгожданное счастье: Решетова поделилась снимком с любимым 14:49Гороскоп для женщины Стрелец на сентябрь 2024 года 14:30Волочкова закатила скандал и решила судиться: "Я — главная балерина страны!" 13:30Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? 11:30Женившийся недавно Курбан Омаров сознался в измене: "Я ошибся" 10:31Как получить заем онлайн 10:30В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел 08:49"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни 08:39Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул 04:07Элегантность и знание этикета как главная валюта успеха 00:00Стыдно быть женщиной. Как это влияет на женское здоровье? Рассказывает психосоматолог 20:07Гороскоп для женщины-Скорпиона на сентябрь 2024 года 18:08Летний яркий маникюр 2024 года: идеи оригинальных и стильных дизайнов 18:00Нумерологический разбор Романа Костомарова 12:00Развод Нюши: как по дате рождения определить потенциал измен в отношениях 09:41Можно ли пить воду перед сдачей крови: полезные советы и рекомендации 06:02Как уснуть в аномальную жару: раскрыты способы выспаться, даже несмотря на духоту 00:05Топ-10 косметологических процедур для лица 23:42Гороскоп для женщины-Весы на сентябрь 2024 года 21:00Как наладить отношения со свекровью: советы и рекомендации 18:00Это база: 5 универсальных вещей в летнем гардеробе 12:02Сделано заявление о скором отцовстве мужа Алсу после развода: Решетова беременна? 09:18Как приготовить малосольные кабачки быстро и вкусно 09:00Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян
1370
800
true

Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая

Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая

Артистка не пострадала и заявила в полицию.

Сегодня стало известно о том, что жилье известной российской певицы Дианы Гурцкая подверглось обстрелу. Огонь по окнам квартиры в центре столицы велся из пневматического оружия. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал, и артистка подала заявление в местное отделение внутренних дел. Диана сообщила, что это не первый случай, когда неизвестные стреляют по дому.

Выяснилось, что огонь открыл сосед исполнительницы хита "Два сердца". Полицейские выяснили, что злоумышленник не целился намеренно по окнам певицы, а стрелял в разные стороны, находясь в соседнем здании. Квартира Гурцкая оказалась в центре обстрела случайно.

Сама Диана пока никак не комментировала произошедшее, впрочем, как и представители артистки, которые отказались обсуждать инцидент. 

Напомним, последний год для Дианы выдался непростым. В 2023 она потеряла мужа Петра Кучеренко, который скончался прямо в самолете, возвращаясь из командировки. Мужчине стало неожиданно плохо, и воздушное судно совершило экстренную посадку. Однако спасти мужа певицы не удалось. 

Целый год после кончины супруга Гурцкая держала траур и почти не появлялась в обществе. Лишь недавно она начала возвращаться к привычной жизни. Поклонники с нетерпением ждут концертов Дианы. 

Ранее Гурцкая показала, как выглядел муж перед смертью. 

10 июля 2024, 14:30
Диана Гурцкая. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Московский комсомолец✓ Надежный источник

У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать

У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать
Артист встал на учет в онкологическом центре.

Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак

Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак
Звезда "Бриллиантовой руки" страдает от деменции.

Разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали: пикантные фото слили в Сеть

Разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали: пикантные фото слили в Сеть
Артистка уехала в отпуск.

У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит

У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит
Журналисту отрезали половину желудка.

Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции

Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции
Журналист, у которого обнаружили опухоль общается взглядом.

"Отмененный" в России Ревва анонсировал сольный концерт в Москве

"Отмененный" в России Ревва анонсировал сольный концерт в Москве
Певец выступит в столице.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева