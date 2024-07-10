Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая

Сегодня стало известно о том, что жилье известной российской певицы Дианы Гурцкая подверглось обстрелу. Огонь по окнам квартиры в центре столицы велся из пневматического оружия. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал, и артистка подала заявление в местное отделение внутренних дел. Диана сообщила, что это не первый случай, когда неизвестные стреляют по дому.
Выяснилось, что огонь открыл сосед исполнительницы хита "Два сердца". Полицейские выяснили, что злоумышленник не целился намеренно по окнам певицы, а стрелял в разные стороны, находясь в соседнем здании. Квартира Гурцкая оказалась в центре обстрела случайно.
Сама Диана пока никак не комментировала произошедшее, впрочем, как и представители артистки, которые отказались обсуждать инцидент.
Напомним, последний год для Дианы выдался непростым. В 2023 она потеряла мужа Петра Кучеренко, который скончался прямо в самолете, возвращаясь из командировки. Мужчине стало неожиданно плохо, и воздушное судно совершило экстренную посадку. Однако спасти мужа певицы не удалось.
Целый год после кончины супруга Гурцкая держала траур и почти не появлялась в обществе. Лишь недавно она начала возвращаться к привычной жизни. Поклонники с нетерпением ждут концертов Дианы.
Ранее Гурцкая показала, как выглядел муж перед смертью.