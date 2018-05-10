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Боня сверкнула грудью в Каннах


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Каннский фестиваль стал одним из обязательных к посещению мероприятий для Виктории Бони. Девушка появлялась на кинофесте на протяжении нескольких лет и этот год не стал исключением. 8 мая Виктория продефилировала на открытиии кинофестиваля и не удержалась от соблазна опубликовать фото с красной дорожки в Insta.

В Каннах Боня блеснула в нежно-голубом кружевном платье от Maison Esthere Maryline Couture (бренд из Туниса) с очень глубоким декольте и высоким разрезом.

Поклонники тут же принялись обсуждать наряда и не обошлось без язвительных замечаний: «Очень похожа на Орнеллу Мути! Красавица!», «В Каннах вроде две ковровые (красные) дорожки ,первая - главная для голливудских звёзд мирового масштаба, а вторая для менее популярных и разделяют их телохранители и прочие секьюрити... Интересно на какой дорожке красуется Бонита?», «Почти голая, русская Некрасова, все напоказ как пред Богом».

Однако Виктория не стала обращать внимания на критические замечания и чуть позже опубликовала снимки своих украшений. «Обожаю смотреть фотографии с красных дорожек в деталях, на мой взгляд они самые интересные! Почему-то у нас так не снимают... А вот на западных мероприятиях без этого никуда! Намёк нашим драгоценным фотографам».

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3 Не нравится 2 Нравится 10.05.2018 Теги: виктория боня

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