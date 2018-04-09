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Скончалась актриса Анжелика Волчкова


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В театре «Школа современной пьесы» траур. Скончалась заслуженная артистка России Анжелика Волчкова. Актрисы не стало в ночь на 8 апреля, но причины смерти не сообщаются.

Смерть 47-летней Волчковой стало серьезным ударом для театра. По словам худрука «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза Волчкова была «не просто ведущей артисткой театра, не просто многолетней лирической героиней и любимейшей ученицей во ВГИКе», но «уникальнейшим человеком».

Серьезные проблемы со здоровьем у артистки начались в позапрошлом году. В декабре 2016 года она была госпитализирована, но попросила медиков не разглашать диагноз. Причины смерти Волчковой до сих пор не названы.

Но как говорит Райхельгауз, актриса предчувствовала свою смерть. «Удивительно: она должна была получить звание «Народной артистки», прошла бесконечные согласования и утверждения, и вдруг год тому назад она попросила нас забрать это звание, сказала, что ей оно не нужно. Когда мы спросили, почему, она сказала: «Да вот, что-то у меня такие фантазии, что я получу звание «Народной артистки» и умру».

Анжелика Волчкова дебютировала в театре «Школа современной пьесы» в 1995 году. Через 9 лет получила звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Актриса известна широкой публике по сериалам «Возвращение Мухтара», «Лондонград», «Громовы. Дом надежды».

Прощание с Волчковой запланировано в «Школе современной пьесы» 10 апреля. Похороны пройдут в Пензе - родном городе артистки.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.04.2018 Теги: Анжелика Волчкова

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