Куценко почтил память Марьянова песней

Смерть Дмитрия Марьянова стала серьезным ударом для Гоши Куценко. Артисты крепко дружили и старались поддерживать друг друга. И теперь Гоша отдает дань памяти другу.

Куценко представил накануне песню и клип, которые так и называются «Памяти Дмитрия Марьянова». Видео смонтировано с кадрами из спектаклей и фильмов Марьянова. «Глянули фильм "Игра в правду". С Русланом Лукьяновым написали песню. Светлая память, Дима», - подписал ролик Гоша.

Напомним, на церемонии прощания с Марьяновым Куценко не мог справиться с эмоциями. «Мы с ним друг друга всегда останавливали. Артисты - народ нервный из-за графика, и наша профессия такова, что всегда есть место для праздника. Мы с Димой всегда любили отдохнуть и повеселиться. Мы - не банкиры и не политики, и если нам самим не весело, то мы не сможем веселить других. <...>. У каждого есть свои слабости, и его уход - это предостережение для нас и повод трезветь. Жизнь кипит своими соблазнами. И наше актерское поколение находится в таком реактивном состоянии».

Расследование обстоятельств смерти актера продолжается. Официальной причиной смерти известного артиста названа тромбоэмболия. Ранее сообщалось о том, что экспертиза обнаружила высокое содержание сильнодействующих препаратов галоперидол и феназепам в крови покойного артиста.

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