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Кто станет наследником Табакова?


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Сегодня, 15 марта, в Москве пройдут похороны Олега Табакова. Поклонники и коллеги скорбят, МХТ Чехова полностью в трауре. Но журналисты уже задаются вопросом не только о наследниках, но и преемниках.

Как выяснили СМИ, в последние несколько лет доходы Олега Павловича в среднем составляли около 2 миллионов рублей в месяц, артист владел недвижимостью общей стоимостью более 600 миллионов рублей (три квартиры в Москве, загородный дом с участком площадью два гектара).

В числе наследников - вдова артиста Марина Зудина, дети Антон и Александра, рожденные в браке Табакова с актрисой Людмилой Крыловой, Павел и Мария, рожденные в отношениях с Зудиной. Как напоминают СМИ, с дочерью Александрой Олег Павлович фактически не общался.

Впрочем, гораздо серьезнее стоит вопрос о творческом наследии артиста, в МХТ имени Чехова сейчас пытаются решить, кто же может стать преемником знаменитого худрука (в «Табакерке» - аналогичная ситуация). «Теперь можно ожидать битвы за власть на самых верхах и самых диковинных высказываний претендующих на кресло деятелей культуры. А когда от зрелища этой битвы будет становиться совсем грустно — мы будем пересматривать фильмы с Табаковым», - отмечает один из обозревателей.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 15.03.2018 Теги: Олег Табаков

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