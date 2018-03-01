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Прощай, Луис Альберто. Скончался актер Рохелио Герра


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28 февраля в Мексике на 82-м году жизни скончался актер Рохелио Герра (Rogelio Guerra). Российскому зрителю артист хорошо известен по роли Луиса Альберто в сериале «Богатые тоже плачут». В последние годы Герра страдал от серьезных проблем со здоровьем.

«Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ. Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям», — говорится в сообщении Национальной ассоциации исполнителей Мексики.

Как отмечается, в Мексике Рохелио, чья артистическая карьера началась в 1963 году, был известен в первую очередь как актер театра. В Голливуде же Герра раскрылся как талантливый киноактер, а также как актер дубляжа. Последний фильм с участием Рохелио под названием «Возможно, вы искали» вышел на мексиканские экраны в 2011 году.

Причины смерти не сообщаются, но, по данным СМИ, последние несколько лет Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, мужчина с трудом передвигался, ему было трудно говорить.

Напомним, сериал «Богатые тоже плачут» был представлен в Мексике в 1979 году, в России сериал стали показывать 18 ноября 1991 года.

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0 Не нравится 1 Нравится 01.03.2018 Теги: Богатые тоже плачут

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