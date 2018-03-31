Звезду фильма «Утомленные солнцем-2» убили после оскопления
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Он неплохо сыграл в картинах «Утомленные солнцем-2» и «Солнечный удар». Однако Евгений Сапаев более известен как отечественная Лили Эльбе - мужчина решил стать женщиной, причем проводил операцию по смене пола самостоятельно. Увы, накануне стало известно о смерти артиста.
В 2014 году Сапаев сообщил о проведении процедуры оскопления. Причем проводил он ее сам, предварительно изучив анатомические справочники. Операция закончилась не слишком удачно - артист был госпитализирован с обильным кровотечением. После лечения Сапаев уехал в родную деревню Великово Владимирской области, отказавшись от карьеры актера.
Теперь же стало известно о смерти Сапаева. «Последний раз видела приятеля в марте прошлого года... Но недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид – его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким», - цитирует Starhit знакомую Евгения.
По данным СМИ, у Сапаева не было близких родственников, за исключением бабушки, которая сейчас находится в доме для престарелых.
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Новости | 30.03.2018
Обсуждение 3
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макс санкт петербургжалко но сам виноват господь таким образом наказал его.если родился мужчиной значит будь им до конца .а менять пол это грех да и презрение со стороны окружающих. тем более самому себе писюн отрезать уму непостижимо вообще.шли давно разговоры что ему не долго жить осталось вот это и произошло
31.03.18 23:18
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СереброУжас какой то! Что с головой?
31.03.18 21:54