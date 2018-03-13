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Павел Табаков попрощался с отцом


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В МХТ имени Чехова траур. Накануне скончался руководитель театра, народный артист СССР Олег Табаков. Семья готовится к похоронам, и младший сын артиста Павел прощается с отцом.

Вчера Павел опубликовал в своем Insta совместный снимок с отцом и написал: «Без звонков». Подписчики приносят соболезнования.

Коллеги и друзья Олега Павловича скорбят. «Табаков был моим другом. Я думал об этом, что будет после того, как уйдет из жизни Табаков. Это надо выдержать. Это тяжело, и мне не хочется об этом говорить. Он будет всегда жить, мы должны изучать его, мы должны брать с него пример. Он великий артист не только России, но и мира», - сказал Валентин Гафт.

«Для меня лично и для многих актеров Гоголь-центра, окончивших Школу-студию МХАТ, он еще был настоящим Учителем, гуру, Отцом. Он всегда был тем, к кому можно обратиться за помощью, и он поможет, к кому можно прийти за советом, и этот совет будет по делу, он был тем, одно присутствие которого в нашей жизни давало силы, уверенность и вдохновение», - говорится в письме режиссера Кирилла Серебренникова.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев Табаков находился в тяжелом состоянии. Артист был госпитализирован в конце ноября в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова. В конце декабря Олега Павловича ввели в искусственную кому.

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0 Не нравится 0 Нравится 13.03.2018 Теги: Олег Табаков

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