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Похороны Джорджа Майкла провели ночью


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Он скончался 25 декабря 2016 года. Это было его последнее Рождество. Но только на днях состоялись похороны Джорджа Майкла (George Michael). По крайней мере, так предполагают светские обозреватели.

На похороны Майкла намекнул его бойфренд Фади Фаваз (Fadi Fawaz). Мужчина опубликовал в соцсетях снимок церкви Биконсфилд, что на Хайгейтском кладбище Лондона. Судя по тонам фотографии, снимок был сделан поздно вечером.

Поклонники покойного артиста предположили, что похороны состоялись ночью, во избежание появления непрошеных гостей, таких как, например, журналисты и преданные фанаты.

Ранее сообщалось, что Майкл будет похоронен рядом с могилой его матери Лесли Ангольд (женщина скончалась от онкологии в 1997 году). Участок был подготовлен заранее, но дата похорон держалась в тайне.

В начале марта старший коронер графства Оксфордшир Даррен Солтер, расследовавший обстоятельства кончины музыканта, официально сообщил, что причиной смерти звезды стали «кардиомиопатия вместе с воспалением миокарда», а также «жировая инфильтрация печени». По всей вероятности, Джордж скончался во сне.

Ранее мы писали:

Свадьба Джорджа Майкла скандально сорвалась. Певец планировал сыграть свадьбу со своим возлюбленным Кенни Госсом. 

Песня дня. Лучшее от Джорджа Майкла. Некоторые люди рождены для того, чтобы блистать. 

Музыканты скорбят о Принсе. Артист скончался в возрасте 57 лет. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 28.03.2017 Теги: Джордж Майкл

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