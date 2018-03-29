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Антон Табаков не претендует на наследство отца


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Вторую неделю журналисты судачат об огромном наследстве знаменитого актера Олега Табакова. По некоторым данным, активы покойного артиста оцениваются в сотни миллионов, есть даже версии о миллиардах рублей. И якобы единственной наследницей стала вдова звезды Марина Зудина. Но что интересно, старший сын покойного, Антон Табаков, пока вовсе не намерен бороться за миллионы отца.

Накануне в интервью журналистам на вопрос, намерен ли он претендовать на долю наследства, Антон заявил: «Наследство меня совсем не волнует. Я подожду какое-то время, когда я начну в принципе думать, а пока у меня другие заботы. Понимаете, у меня умер папа, и я об этом сильно сожалею. Я тоскую по нему, а не по его движимому или недвижимому имуществу или чему-то материальному...»

Мужчина не исключает вероятности того, что на данный момент единственной наследницей является Марина Зудина, но предпочитает об этом не говорить.

Сама Зудина отказывается обсуждать данную тему с прессой. Ранее появилась информация о том, что именно супруга Табакова в последние годы фактически руководила в МХТ имени Чехова, причем руководила весьма жестко. Даму якобы даже прозвали «Мхатовской Салтычихой».

Впрочем, накануне выступили с официальным заявлением о том, что слухи о «Зудиной Салтычихе» не имеют оснований, и убедительно попросили прекратить травлю вдовы.

Ранее мы писали:

Прощай, Луис Альберто. Скончался актер Рохелио Герра. В России актер известен по роли в сериале «Богатые тоже плачут».

Куценко почтил память Марьянова песней. Гоша представил клип о друге.

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 29.03.2018 Теги: Олег Табаков

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