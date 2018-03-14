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Скончался Стивен Хокинг


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Его называли «повелителем черных дыр» и даже «троллем». Стивен Хокинг (Stephen Hawking) сумел поразить мир не только инновационными теориями, но и невероятной силой воли.

Более 50 лет Хокинг провел в инвалидной коляске. Что вовсе не помешало ученому совершить ряд открытий и стать одним из самых влиятельных популяризаторов науки.

Что любопытно, Хокинг занимался наукой почти до последнего. В начале марта он рассказывал о том, что существовало до Большого взрыва, в очередном выпуске образовательного телешоу «Звезды говорят». По мнению физика, до Большого взрыва ничего, собственно, не существовало. По словам Хокинга, это объясняется евклидовым подходом в квантовой гравитации, в рамках которого обычное время, характерное для нашей Вселенной, заменяется мнимым и рассматривается как четвертое пространственное измерение. Таким образом, Вселенная выглядит как искривленная четырехмерная поверхность, подобная поверхности Земли.

Хокинг скончался ночью 14 марта в своем доме в Кембридже. В заявлении детей физика говорится: «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2018 Теги: Стивен Хокинг

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