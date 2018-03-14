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Похороны Табакова пройдут 15 марта


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Родные Олега Табакова и актеры МХТ имени Чехова готовятся проводить в последний путь Олега Павловича. Похороны знаменитого артиста состоятся завтра, 15 марта, но, к сожалению, накануне возникла конфликтная ситуация.

Табаков будет похоронен на Центральной аллее Новодевичьего кладбища. Как сообщили в мэрии Москвы, могила народного артиста будет расположена рядом с могилами художника Ильи Глазунова, актеров Владимира Зельдина и Леонида Броневого.

Тем временем активисты движения «Божья воля» выразили протест - организация намерена подать заявление митрополиту Истринскому Арсению с просьбой не проводить отпевание «богохульника Табакова». Активисты напомнили о «кощунственном» спектакле «Идеальный муж», который был представлен в МХТ имени Чехова в 2013 году (один из героев постановки - священник-гомосексуалист).

В Московском патриархате прессе сообщили, что возражений против отпевания артиста не имеется. Более того, глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заметил, что «некоторые "православные" активисты совсем потеряли связь с Евангелием».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 14.03.2018 Теги: Олег Табаков

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