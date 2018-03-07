Брэд Питт готов к новому роману

У Брэда Питта (Brad Pitt) - миллионы поклонниц. И если звезда вдруг решится на новые отношения, недостатка в кандидатурах на роль подруги точно не будет. Но стоит иметь в виду - первой в очереди уже актриса Тиффани Хэддиш (Tiffany Haddish).

Комедийная актриса, звезда сериалов «Меня зовут Эрл» и «Новенькая», сообщила на шоу Live! with Kelly and Ryan о своеобразном договоре между ней и Питтом. По словам Тиффани, недавно она столкнулась с Брэдом в лифте. Актриса сообщила, как они решили поступить: «Если через год и он, и я будем свободны, то у нас может получиться. Ну вы понимаете, что это значит».

«Но у него шесть детей. Я не знаю, получится ли у меня что-то с мужчиной, у которого столько детей», - добавила девушка. На вопрос о том, почему Питт попросил подождать год, Хэддиш ответила: «Не знаю. Он просто попросил подождать год».

Напомним, в сентябре 2016 года Питт и Анджелина Джоли (Angelina Jolie) подали на развод. В феврале стало известно о расставании с мужем Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), и сейчас многие прогнозируют возобновление отношений Питта и Энистон. Кстати, подобные домыслы и прогнозы сильно нервируют Джоли, по слухам, актриса даже обратилась к психотерапевту.

Ранее мы писали:

Джоли с любовью вспоминает Питта. У пары было немало прекрасных моментов.

Питт рассказал, как держится после разрыва. Брэд уверяет, что не склонен к драматизму.

Источник фото: Globallookpress.com