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Брэд Питт готов к новому роману


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У Брэда Питта (Brad Pitt) - миллионы поклонниц. И если звезда вдруг решится на новые отношения, недостатка в кандидатурах на роль подруги точно не будет. Но стоит иметь в виду - первой в очереди уже актриса Тиффани Хэддиш (Tiffany Haddish).

Комедийная актриса, звезда сериалов «Меня зовут Эрл» и «Новенькая», сообщила на шоу Live! with Kelly and Ryan о своеобразном договоре между ней и Питтом. По словам Тиффани, недавно она столкнулась с Брэдом в лифте. Актриса сообщила, как они решили поступить: «Если через год и он, и я будем свободны, то у нас может получиться. Ну вы понимаете, что это значит».

«Но у него шесть детей. Я не знаю, получится ли у меня что-то с мужчиной, у которого столько детей», - добавила девушка. На вопрос о том, почему Питт попросил подождать год, Хэддиш ответила: «Не знаю. Он просто попросил подождать год».

Напомним, в сентябре 2016 года Питт и Анджелина Джоли (Angelina Jolie) подали на развод. В феврале стало известно о расставании с мужем Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), и сейчас многие прогнозируют возобновление отношений Питта и Энистон. Кстати, подобные домыслы и прогнозы сильно нервируют Джоли, по слухам, актриса даже обратилась к психотерапевту.

Ранее мы писали:

Все кончено. Дженнифер Энистон расстается с мужем. Пара прожила в браке менее трех лет.

Джоли с любовью вспоминает Питта. У пары было немало прекрасных моментов.

Питт рассказал, как держится после разрыва. Брэд уверяет, что не склонен к драматизму.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2018 Теги: Брэд Питт

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