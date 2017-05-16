Питт рассказал, как держится после разрыва

Более полугода бывшая звездная пара Брэд Питт (Brad Pitt) - Анджелина Джоли (Angelina Jolie) предпочитала не обсуждать свой разрыв. Но теперь ситуация изменилась. Питт готов поговорить на больную для него тему.

В новом интервью актер рассказал о том, как держится на плаву после разрыва. «У меня нет секретов. Мне нечего скрывать. Все мы люди, и я думаю, что различные состояния человека - это очень интересно. И если мы не будем говорить об этом, мы не станем лучше», — цитирует 53-летнюю звезду Associated Press.

По словам Питта, сейчас он с Анджелиной работает над созданием «новой конфигурации» их семьи. И главное для звезд - интересы детей. Как известно, знаменитости воспитывают шестерых ребят.

Брэд на всякий случай уточнил, что он не склонен впадать в депрессию. «У меня нет суицидального настроя или что-то вроде того. В мире все еще много красоты и много любви. Да, много любви. И это правильно. Это жизнь».

Напомним, ранее в интервью GQ актер сообщил, что долгое время страдал от алкоголизма, но признался себе в этом только после разрыва с женой. Сейчас актеру удалось справиться с аддикцией.

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