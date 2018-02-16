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Все кончено. Дженнифер Энистон расстается с мужем


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Совсем недавно Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) с удовольствием рассказывала о доме своей мечты. Особняк в Бель-Эйр, казалось, стал тем самым раем для актрисы и ее супруга Джастина Теру (Justin Theroux). Увы, сказка кончилась. И не на самой счастливой ноте.

Энистон и Теру расстались после двух с половиной лет жизни в браке. Как уточняется, решение о разрыве было общим и актеры сумели сохранить дружеские отношения. Фактически Дженнифер и Джастин расстались в конце прошлого года, однако 1 января супруги были замечены на отдыхе на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас.

Слухи об охлаждении в отношениях звезд ходили давно, но сами артисты над ними посмеивались. На прошлой неделе, 11 февраля, Энистон отметила свое 49-летие, и многие заметили на Insta-снимках вечеринки отсутствие Джастина. И в этот раз пара решила официально сообщить о расставании.

Что интересно, в мартовском номере издания Architectural Digest появилось интервью, в котором Энистон с воодушевлением рассказывала о своем особняке в Бель-Эйр, в котором состоялась в 2015 году свадьба пары. «Я смотрю на своего мужа, на собак в своем доме и понимаю, что больше мне ничего не хочется», - говорила звезда. Теперь же Джен решила избавиться от дома мечты - особняк выставляется на продажу.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2018 Теги: Дженнифер Энистон

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