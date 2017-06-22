Джоли с любовью вспоминает Питта

В сентябре прошлого года Анджелина Джоли (Angelina Jolie) подала на развод. Потом были скандальная борьба за детей, переезд в новый дом и попытки забыть Брэда Питта (Brad Pitt). Но сейчас актриса успокоилась. И с любовью вспоминает о мужчине, который совсем скоро получит статус бывшего мужа.

По словам инсайдеров, Джоли с любовью вспоминает о Питте. На выходных актриса вместе с детьми отправилась в Африку - отпраздновать день рождения Захары в ее родной Эфиопии. Затем семейство побывало в Кении, где звезда выступила со специальной речью в День беженцев. А теперь актриса с детьми намерена побывать в Намибии - именно здесь 12 лет назад родился биологический первенец Брэда и Анджелины - Шайло.

Публикация от G R O U P P . (@xll_zll) Июн 22 2017 в 3:17 PDT

«Энджи намерена некоторое время побыть с детьми в Намибии. Здесь очень много приятных воспоминаний, связанных с Питтом», - рассказал источник из окружения звезды HollywoodLife.com.

Ранее появились слухи о планах Джоли переехать с детьми в Эфиопию - якобы таким образом актриса хочет сократить общение ребят с Питтом. «Она устала от судебной тяжбы, связанной с разводом и опекой над детьми. Она и не думает о примирении. Все это сделано для того, чтобы получить единоличную опеку и увезти детей подальше от Голливуда и их отца. Анджелина умеет добиваться своего», - поведал некий инсайдер.

Ранее мы писали:

Анджелина Джоли тайно наведалась в Букингемский дворец. Звезда побывала в апартаментах королевы с сыном.

Анджелина Джоли стала звездой Guerlain. Актриса представляет новый аромат.

Анджелина Джоли эксплуатирует брата. Джеймс Хейвен постоянно занят племянниками.