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Бузова продвинула «Прожарку»


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Ольгу Бузову можно назвать «царем Мидасом» отечественного шоу-бизнеса - почти каждый проект с ее участием нравится публике. Недавно в спецпроекте «Бой за эфир» зрители телеканала ТНТ4 выбрали победителя из двух новых шоу. Победителем оказалось шоу «Прожарка» с участием Ольги.

В прошлом месяце канал ТНТ4 представил на суд зрителей два новых шоу — «Прожарка» и Сэлфи». Публике было предложено выбрать самый интересный проект, причем основным критерием при выборе победителя стали не лайки и комментарии, а личное время. Учитывалась каждая минута, которую зрители провели за просмотром шоу.

Проект «Сэлфи» с участием Антона Шастуна и комиков из проекта «Не спать» собрал множество положительных комментариев, но «Прожарку» с участием начинающих стендап-комиков суммарно посмотрели более 8 миллионов за минуту, и это почти в 10 раз больше, чем результат «Сэлфи».

По всей вероятности, успех «Прожарки» можно объяснить участием Бузовой в пилотном выпуске. Зрители оценили не только шутки в адрес Ольги, но и ее дебют в стендапе. По словам ведущего проекта Ильи Соболева, у него в планах пригласить на шоу Тимати и Павла Волю.

«Сделать «Прожарку» на телевидении — моя давняя мечта, и я благодарен ТНТ4, что помогли ее воплотить, - говорит Соболев. - Формат очень популярен на Западе, теперь, видимо, и в России пришло его время. Мне хотелось бы, чтобы в дальнейшем зрители даже решали, какие звезды придут на «Прожарку». Еще круче, если бы у звезд не было права им отказать. Но я хочу обратиться ко всем потенциальным гостям — не бойтесь, у нас нет цели вас обидеть, просто посмеяться!»

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0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2018 Теги: Ольга Бузова

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