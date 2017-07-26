Бузова стала «королевой корпоративов»

Ее вокал критикуют, над ее творчеством посмеиваются. Но это не помешало Ольге Бузовой стать «королевой корпоративов». Как выясняется, сегодня ведущую «Дома-2» приглашают на частные вечеринки чаще, чем Ксению Собчак.

Бузова стала популярной не только в соцсетях. По словам профи, сегодня Ольга - самая востребованная знаменитость среди частных заказчиков. И доходы девушки от приватных концертов и появления на корпоративах составляют около 20 миллионов рублей в месяц.

«Раньше клиенты про нее даже не спрашивали. Но стоило Ольге развестись с футболистом Дмитрием Тарасовым, а потом запеть, как она стала королевой корпоративов. Иногда заказчики говорят: "Пусть Бузова проведет мой праздник. Или просто пусть ходит". Как в старом анекдоте», — цитирует «Комсомольская правда» директора концертного отдела «Кремль концерт» Сергея Лаврова.

В тройке самых востребованных и высокооплачиваемых также Филипп Киркоров и солист «Ленинграда» Сергей Шнуров. Внушительные гонорары за выступления также у Аллы Пугачевой и Софии Ротару. А вот Ксения Собчак сейчас особой востребованностью похвастаться не может. По мнению Лаврова, спрос на Ксению не слишком велик из-за высокого ценника - 2 миллиона рублей.

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