Бузова стала «королевой корпоративов»
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Ее вокал критикуют, над ее творчеством посмеиваются. Но это не помешало Ольге Бузовой стать «королевой корпоративов». Как выясняется, сегодня ведущую «Дома-2» приглашают на частные вечеринки чаще, чем Ксению Собчак.
Бузова стала популярной не только в соцсетях. По словам профи, сегодня Ольга - самая востребованная знаменитость среди частных заказчиков. И доходы девушки от приватных концертов и появления на корпоративах составляют около 20 миллионов рублей в месяц.
«Раньше клиенты про нее даже не спрашивали. Но стоило Ольге развестись с футболистом Дмитрием Тарасовым, а потом запеть, как она стала королевой корпоративов. Иногда заказчики говорят: "Пусть Бузова проведет мой праздник. Или просто пусть ходит". Как в старом анекдоте», — цитирует «Комсомольская правда» директора концертного отдела «Кремль концерт» Сергея Лаврова.
В тройке самых востребованных и высокооплачиваемых также Филипп Киркоров и солист «Ленинграда» Сергей Шнуров. Внушительные гонорары за выступления также у Аллы Пугачевой и Софии Ротару. А вот Ксения Собчак сейчас особой востребованностью похвастаться не может. По мнению Лаврова, спрос на Ксению не слишком велик из-за высокого ценника - 2 миллиона рублей.
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Обсуждение 3
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Masha NYА мне она нравится своим усердием. Пускай поёт! На российской эстраде половина безголосых. Чем она хуже? Та же Лобода, что её критиковала из зависти наверное, сама не фонтан. И похожа на трансвестита. Так, что я рада за Ольгу!
27.07.17 01:42
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МарияУсердия ей не занимать.
26.07.17 21:03
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ПрелестьОтличные результаты труда! Молодец.
26.07.17 17:00