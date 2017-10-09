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Бузову довели до слез


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На прошлой неделе Ольга Бузова выпустила дебютную пластинку и теперь с полным правом может называть себя певицей. Но многие продюсеры полагают, что Ольге все же не место на сцене. Виктор Дробыш довольно резко высказался о талантах Бузовой, и девушка не выдержала.

Подопечная Дробыша Настасья Самбурская на днях показала пародию на Бузову. А сам Виктор Яковлевич заметил, что ведущая «Дома-2» - неплохой человек и наверняка могла бы работать «медсестрой или кассиром». «Она (Бузова), безусловно, талантливый человек, только до сих пор никто не знает, в чем заключается ее талант. Я как музыкант уверен, что музыка не самая сильная ее сторона», - отмечает продюсер.

Ольга с ответом не торопилась. Но на недавнем концерте по случаю юбилея телеканала МУЗ-ТВ, беседуя с журналистами, не выдержала. Бузова расплакалась, пояснив, что критика больно задевает.

«Я не персонаж, я личность! И в первую очередь девушка! Простите меня за мои эмоции, но мне тяжело. Я не робот, и как бы я ни улыбалась на сцене, публичные оскорбления моих коллег по шоу-бизнесу меня задевают. Понимаю, что не должна давать такую реакцию, и знаю, что злопыхатели только порадуются, но мне так обидно», - заявила артистка.

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​

Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.


0 Не нравится 0 Нравится 09.10.2017 Теги: Ольга Бузова

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Обсуждение 5  

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  • Гала
    может действительно, Бузова не плохой человек, но ведь и правда, что музыка не ёё козырь, она этого не хочет понять... если у нее есть деньги, то нашла бы себя в другом, тогда может её хвалить начали, а не ругать, а она не хочет никак смириться с тем, что её постоянно ругают и критикуют и еще больше появляется никчемных песен.
    		10.10.17 08:51
         
    1
         
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  • Да
    У неё "заезды так сошлись" она ничем не хуже многих певцов и певиц поп шоубизнеса . Мало кто петь умеет и мало у кого голос есть ..
    		 09.10.17 15:58
         
    2
         
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  • ..
    С талантами Бузовой все понятно, но в ней есть то, что сейчас напочь отсутствует в шоу бизнесе.. Это искренность! И в этом, я думаю, и есть секрет её успеха.
    		09.10.17 10:57
         
    1
         
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    • сима
      согласна с вами частично. И по человечески Бузову понимаю. только не очень понимаю ее психическую лабильность в среде шоубизнеса. На что она расчитывает, если нервы слабые то стоит реализовыыаться в другом месте. А ходить по програмам плакать и убеждать публику что с ней так не надо...как то нелепо и неуместно
      		09.10.17 13:46
           
      0
           
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  • Ксю
    Вот ужас то ужасный! Бедная убогая Бузова...А ведь ей правда кажется, что все как надо..Что она именно певица и личность...И злые проыессионалы музыканты и композиторы ее не принимают в себе и не пишут хороших песен, которые она может исполнить в прозрачном платье или без юбки...И она практически не чем не отличается от Пелагеи или Лвймы Вайкуле...Плачет и жалуется на "несараведливость".
    		09.10.17 09:39
         
    1
         
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