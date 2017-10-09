Бузову довели до слез

На прошлой неделе Ольга Бузова выпустила дебютную пластинку и теперь с полным правом может называть себя певицей. Но многие продюсеры полагают, что Ольге все же не место на сцене. Виктор Дробыш довольно резко высказался о талантах Бузовой, и девушка не выдержала.

Подопечная Дробыша Настасья Самбурская на днях показала пародию на Бузову. А сам Виктор Яковлевич заметил, что ведущая «Дома-2» - неплохой человек и наверняка могла бы работать «медсестрой или кассиром». «Она (Бузова), безусловно, талантливый человек, только до сих пор никто не знает, в чем заключается ее талант. Я как музыкант уверен, что музыка не самая сильная ее сторона», - отмечает продюсер.

Ольга с ответом не торопилась. Но на недавнем концерте по случаю юбилея телеканала МУЗ-ТВ, беседуя с журналистами, не выдержала. Бузова расплакалась, пояснив, что критика больно задевает.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 8 2017 в 2:08 PDT

«Я не персонаж, я личность! И в первую очередь девушка! Простите меня за мои эмоции, но мне тяжело. Я не робот, и как бы я ни улыбалась на сцене, публичные оскорбления моих коллег по шоу-бизнесу меня задевают. Понимаю, что не должна давать такую реакцию, и знаю, что злопыхатели только порадуются, но мне так обидно», - заявила артистка.

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