Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой

Возможно, в свое время она была зла на Ольгу Бузову. Но теперь бывшая супруга Дмитрия Тарасова Оксана относится к ведущей не просто спокойно. Она даже восхищена трудолюбием и упорством девушки. И не скрывает этого.

На днях Оксана пообщалась с поклонниками в прямом эфире. На вопросы о нынешней невесте Дмитрия Анастасии Костенко девушка отвечать категорически отказалась. Но согласилась поговорить о Бузовой. В свое время ходили слухи о том, что Ольга буквально увела Тарасова из семьи. Но сейчас Оксана об этом предпочитает не вспоминать.

«У меня нет к Оле никаких обид, скорее наоборот. По поводу последней песни Оли – мне понравился клип, она красивая в красной шляпе, она молодец. Но у нее голос человека, который болен гайморитом. Ну простите, ребята. Хорошо к ней отношусь, но голос надо подтянуть… Я Ольгу не обижаю, она в порядке, только голос надо подтянуть. Да, Ольга звезда. Нет, я с ней не общаюсь, но слежу за ее творчеством», – заявила Оксана.

«Да, Ольга звезда».

Что любопытно, полгода назад Оксана предпочитала не обсуждать Бузову. «У кого-то может безнадежно рухнуть пиар-концепция великих вселенских страданий и "несправедливости" судьбы», - говорила девушка.

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