 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Федункив вдохновилась новым БДСМ-клипом Бузовой


0 0

Второй год Ольга Бузова будоражит публику своими композициями. Не выдерживает даже звезда Comedy Woman Марина Федункив. 14 февраля Бузова презентовала видео с Джереми Миксом, парнем, известным как «самый красивый преступник». А Федункив решила дать свой ответ.

Актриса опубликовала в соцсетях коллаж, на котором запечатлена в компании парней за решеткой. «На День "Великого УФСИНа Заступника" презентую свой клип с самыми красивыми преступниками ИК-18 по Пермскому краю на песню "Если ты не мужчина, значит, из Hi-Fi". Признаюсь... я нервничаю, не спали всю ночь... шмонали... Я очень жду ваших отзывов, комментариев и передачек», - написала Марина.

Впрочем, над Ольгой посмеивается не только Федункив. Недавно Бузова приняла участие в съемках первого выпуска комедийного проекта «Прожарка» (в эфир шоу выйдет 18 февраля), и, по словам ведущего Ильи Соболева, в студии старались создать максимально привычную для телеведущей атмосферу: «Мы провоняли кресло для Ольги костром и три часа обсуждали около него всякую чушь». Комики заметили, что Ольга «богоподобно изображает разумную речь и умело скрывает свои два высших образования», а также «делает так много селфи, что если пролистать всю ее ленту в Instagram, то можно увидеть, как Дмитрий Тарасов собирает вещи и уходит из дома».

Впрочем, ответила Бузова сильно. «Многое появлялось в моде и сразу уходило — эмо, вейпы, вайны, паркур. Все это временно, а критиковать Бузову модно последние 10 лет», - заявила девушка.

Ранее мы писали:

Бузовой советуют не терять женское достоинство. Ольга болезненно отреагировала на женитьбу Тарасова.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Бузова объединилась с «самым красивым преступником». Ради Ольги Джереми Микс приехал в Москву.


0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2018 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору