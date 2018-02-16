Федункив вдохновилась новым БДСМ-клипом Бузовой

Второй год Ольга Бузова будоражит публику своими композициями. Не выдерживает даже звезда Comedy Woman Марина Федункив. 14 февраля Бузова презентовала видео с Джереми Миксом, парнем, известным как «самый красивый преступник». А Федункив решила дать свой ответ.

Публикация от Марина Федункив (@marina_phedunkiv) Фев 14, 2018 в 7:15 PST

Актриса опубликовала в соцсетях коллаж, на котором запечатлена в компании парней за решеткой. «На День "Великого УФСИНа Заступника" презентую свой клип с самыми красивыми преступниками ИК-18 по Пермскому краю на песню "Если ты не мужчина, значит, из Hi-Fi". Признаюсь... я нервничаю, не спали всю ночь... шмонали... Я очень жду ваших отзывов, комментариев и передачек», - написала Марина.

Впрочем, над Ольгой посмеивается не только Федункив. Недавно Бузова приняла участие в съемках первого выпуска комедийного проекта «Прожарка» (в эфир шоу выйдет 18 февраля), и, по словам ведущего Ильи Соболева, в студии старались создать максимально привычную для телеведущей атмосферу: «Мы провоняли кресло для Ольги костром и три часа обсуждали около него всякую чушь». Комики заметили, что Ольга «богоподобно изображает разумную речь и умело скрывает свои два высших образования», а также «делает так много селфи, что если пролистать всю ее ленту в Instagram, то можно увидеть, как Дмитрий Тарасов собирает вещи и уходит из дома».

Впрочем, ответила Бузова сильно. «Многое появлялось в моде и сразу уходило — эмо, вейпы, вайны, паркур. Все это временно, а критиковать Бузову модно последние 10 лет», - заявила девушка.

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