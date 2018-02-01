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Бузова объединилась с «самым красивым преступником»


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На прошлой неделе Ольга Бузова вернулась в Москву и заявила о серьезных планах на 2018 год. И звезда уже действует. Вчера в столице прошли съемки нового видео Бузовой, и звездой клипа стал мужчина, известный как «самый красивый преступник». Да, тот самый Джереми Микс.

«Я люблю опасность и риск. То, что мы будем делать на площадке, происходит в России впервые. Я не боюсь трудностей. Просто посмотрите на Джереми, и вы поймете, почему мы сегодня вместе», – заявила Бузова на расспросы прессы.

Девушка снимает видео на песню Wi-Fi. По словам Ольги, сначала она планировала провести съемки в обстановке строгой секретности, но... Бузова первая же режим конфиденциальности нарушила.

«Новый год я начинаю с важного для меня события – съемок клипа. Мы давно планировали съемки и рассматривали разные варианты актеров. Когда я наткнулась на страницу Джереми, то сказала: «Буду сниматься только с ним!» Джереми – самый красивый мужчина в мире, самый красивый bad boy. Мы связались с Джереми через менеджера, потом была личная встреча. Ему понравилась песня, и он согласился поучаствовать».

Бузова постаралась произвести впечатление на Джереми, организовав экскурсию по Москве, прогулку по Красной площади и вручив матрешку в подарок. Парень, похоже, в восторге.

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0 Не нравится 0 Нравится 01.02.2018 Теги: Ольга Бузова

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