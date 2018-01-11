 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бузовой советуют не терять женское достоинство


0 0

На днях Дмитрий Тарасов объявил о бракосочетании с Анастасией Костенко. И бывшая супруга футболиста Ольга Бузова не смогла остаться равнодушной. Звезда сделала едкое замечание в адрес бывшего, сравнив его с героем романа Достоевского «Идиот». Но стоило ли так поступать?

Известный блогер Лена Миро решила разобрать ошибки "брошенки" на примере Бузовой. Миро отметила, что Ольга испробовала все возможные неудачные варианты: пыталась давить на жалость, навязчиво демонстрировала сексуальность, пыталась вызвать ревность.

В конце концов Бузова проявила открытую агрессию и сорвалась на оскорбления, сравнив Тарасова и Костенко с героями романа «Идиот». Но этого делать не стоило. «Это выглядит очень жалко. Самое смешное: все понимают, кому именно адресованы посты Бузовой и что за этим стоит. Обида. Горькая обида на того, кто слил ее во имя сисек покрасивее и помоложе», - рассуждает Лена.

Миро отмечает, что ей в принципе понятна обида Бузовой. Но. «Чего я не могу понять - так это полную утрату женского достоинства»,- подчеркивает блогер.

Согласны с Миро?

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.



0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2018 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору