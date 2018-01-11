Бузовой советуют не терять женское достоинство

На днях Дмитрий Тарасов объявил о бракосочетании с Анастасией Костенко. И бывшая супруга футболиста Ольга Бузова не смогла остаться равнодушной. Звезда сделала едкое замечание в адрес бывшего, сравнив его с героем романа Достоевского «Идиот». Но стоило ли так поступать?

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 10, 2018 at 4:32 PST

Известный блогер Лена Миро решила разобрать ошибки "брошенки" на примере Бузовой. Миро отметила, что Ольга испробовала все возможные неудачные варианты: пыталась давить на жалость, навязчиво демонстрировала сексуальность, пыталась вызвать ревность.

В конце концов Бузова проявила открытую агрессию и сорвалась на оскорбления, сравнив Тарасова и Костенко с героями романа «Идиот». Но этого делать не стоило. «Это выглядит очень жалко. Самое смешное: все понимают, кому именно адресованы посты Бузовой и что за этим стоит. Обида. Горькая обида на того, кто слил ее во имя сисек покрасивее и помоложе», - рассуждает Лена.

Миро отмечает, что ей в принципе понятна обида Бузовой. Но. «Чего я не могу понять - так это полную утрату женского достоинства»,- подчеркивает блогер.

Согласны с Миро?

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