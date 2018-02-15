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Бузова представила клип с «самым красивым преступником»


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Ольга Бузова решила порадовать в День святого Валентина премьерой нового видео. В клипе на песню "WiFi" снялся один из самых неоднозначных парней модельного бизнеса. Джереми Микс, он же «самый красивый преступник», прилетел в Москву в конце января исключительно ради съемок ролика.

Как ни странно, но в видео Джереми досталось амплуа «плохого мальчика». Микс демонстрирует обнаженный торс и грязные танцы с Бузовой. «Я влюблена в этот клип! – пишет Бузова в соцсетях. - Мы очень долго к нему готовились. Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше. Признаюсь, я нервничаю, не спали всю ночь. Прошу вас - не разменивайтесь на «мужчин-WiFi», они не заслуживают нашего внимания и нашей любви».

Но... Похоже, видео немного не дотянуло до статуса «бомба». В комментариях поклонники довольно сильно раскритиковали новую работу Ольги. «Пересними, Оля, не позорься и не опускайся до этого низкого уровня», «Песня красивая, а клип ужасно низкого и пошлого смысла, не твоего статуса, Оля, как тебя угораздило, жаль, что и слова песни абсолютно противоречат клипу, который абсолютно порнографический и дешевый», «Клип пустоват. Динамика повторяющаяся. Не хватило бюджета похоже».

Ранее Бузова говорила, что, увидев снимки Микса, сразу же решила, что будет снимать видео только с ним. «Джереми – самый красивый мужчина в мире, самый красивый bad boy».

Ранее мы писали:

Бузовой советуют не терять женское достоинство. Ольга болезненно отреагировала на женитьбу Тарасова.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Бузова объединилась с «самым красивым преступником». Ради Ольги Джереми Микс приехал в Москву.


0 Не нравится 1 Нравится 15.02.2018 Теги: Ольга Бузова

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