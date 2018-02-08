Харламова веселит роман Бузовой

Шоумен Гарик Харламов хорошо известен своими язвительными шутками. И порой достается даже его друзьям. Сейчас мишенью жестоких шуток оказались Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Но, похоже, Ольга и Тимур не в обиде.

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) Фев 6, 2018 в 9:50 PST

На днях Гарик опубликовал в Insta шарж на тему возможной свадьбы Бузовой и Батрутдинова. «Простите, но не могу не поделиться», - написал шоумен. Юмор оценили не только подписчики Харламова, но и сама Ольга, указавшая Гарику на ошибку в орфографии.

В комментариях идею Харламова даже попытались развить: «Сеянс экзарцневестцизма», «Гарик как ревнивая жена себя ведет», «Так ее, так!!! Может, изыдет вся!»

Напомним, в январе Ольга и Тимур встретились на отдыхе в Таиланде и увлеченно публиковали в соцсетях совместные снимки. Причем на фото артисты выглядели словно пара, и оба отмечали, что сейчас у них «дружба на грани». Позже Бадрутдинов писал: «Бузова, я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь, на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться!) Это был невероятный отпуск! Те четыре дня, что мы случайно не встречались, были самыми спокойными и скучными! Для меня Пхукет - это ты!)».

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