 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Харламова веселит роман Бузовой


0 0

Шоумен Гарик Харламов хорошо известен своими язвительными шутками. И порой достается даже его друзьям. Сейчас мишенью жестоких шуток оказались Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Но, похоже, Ольга и Тимур не в обиде.

На днях Гарик опубликовал в Insta шарж на тему возможной свадьбы Бузовой и Батрутдинова. «Простите, но не могу не поделиться», - написал шоумен. Юмор оценили не только подписчики Харламова, но и сама Ольга, указавшая Гарику на ошибку в орфографии.

В комментариях идею Харламова даже попытались развить: «Сеянс экзарцневестцизма», «Гарик как ревнивая жена себя ведет», «Так ее, так!!! Может, изыдет вся!»

Напомним, в январе Ольга и Тимур встретились на отдыхе в Таиланде и увлеченно публиковали в соцсетях совместные снимки. Причем на фото артисты выглядели словно пара, и оба отмечали, что сейчас у них «дружба на грани». Позже Бадрутдинов писал: «Бузова, я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь, на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться!) Это был невероятный отпуск! Те четыре дня, что мы случайно не встречались, были самыми спокойными и скучными! Для меня Пхукет - это ты!)».

Ранее мы писали:

Батрутдинов узнал настоящую Бузову. Тимур скучает по Ольге.

Бузовой советуют не терять женское достоинство. Ольга болезненно отреагировала на женитьбу Тарасова.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.



0 Не нравится 0 Нравится 08.02.2018 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору