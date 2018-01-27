Батрутдинов узнал настоящую Бузову

На прошлой неделе Ольга Бузова взбудоражила публику намеками на романтические отношения. Будучи на отдыхе в Таиланде, Бузова встретила шоумена Тимура Батрутдинова, и звезды решили весело вместе провести время. И теперь Тимур скучает.

Публикуя совместные фото с Тимуром, Бузова писала о «дружбе на грани». Но Батрутдинов, похоже, грань уже переходит. «Бузова, я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь, на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться!) Это был невероятный отпуск! Я рад, что позвонил тебе перед вылетом:) Те четыре дня, что мы случайно не встречались, были самыми спокойными и скучными! Для меня Пхукет - это ты!) До встречи в Москве!» - написал вчера артист в соцсетях.

Некоторые подписчики Тимура пожелали молодым людям счастья, другие полагают, что артисты «переигрывают». Кстати, ранее Лена Миро заметила, что Бузова выбрала неудачную стратегию, переполнив свой Insta после свадьбы Тарасова «фото и видео ее "любовного романа" с Тимуром». «Намекает, что и у нее есть секс, хотя его нет. Бедная Бузова. Прикрывается несуществующими отношениями, чтобы кому-то что-то доказать».

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