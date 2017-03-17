Гордон сравнил Бузову с Трампом

Ольга Бузова старательно покоряет отечественный шоу-биз. И ей это очень неплохо удается. Две первые композиции девушки стали хитами, и Ольга продолжает работать над музыкальной карьерой. А пока остальные артисты недоумевают, как же девушке удалось так быстро добиться успеха, Александр Гордон проанализировал феномен Бузовой и сделал любопытные выводы.

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Недавно Бузова приняла участие в ток-шоу «Мужское/Женское». В первой части девушка поведала о страданиях после развода Юлии Барановской, а во второй - Александр Гордон вместе с гостями обсуждал достижения Ольги в музыке.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 16 2017 в 4:16 PDT

По словам Гордона, перед эфиром он долго раздумывал над феноменом Бузовой и пришел к такому выводу: Ольга - Дональд Трамп российской эстрады. «Я сейчас объясню этот феномен. Люди в Бузовой увидели ошеломляющую глубокую пустоту и, сравнив с пустотой в себе, поняли, что они тоже что-то могут».

Актер Александр Носик, пришедший в студию поддержать ведущую, с Гордоном согласился и озвучил свои восторги Ольгой: «Ольга такая, какая она есть. Искренняя… Мы столкнулись на съемочной площадке. Реально лезла головой в петлю, у нее бешеная работоспособность. Она реально Трамп нашей российской эстрады».

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