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Максакова простилась с отцом


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Мария Максакова пытается справиться с тяжелой потерей. Скончался отец артистки Питер Игенбергс.

На выходных певица опубликовала в соцсетях музыкальное видео, созданное ею специально в память об отце. «Мой любимый папа, спасибо тебе за все», - написала исполнительница.

Как уточняется, Питер Игенбергс и Людмила Максакова сочетались браком в 1974 году. В прошлом доктор физико-математических наук и бизнесмен, в начале января Игенбергс пережил инсульт. Последние несколько недель мужчина был полностью парализован, за ним ухаживал помощник по хозяйству Серафим, который в свое время нянчил Марию.

Стоит отметить, что с отцом у Марии сложились достаточно теплые отношения. После убийства супруга артистки Дениса Вороненкова, в разгар скандала с матерью, Максакова рассказывала: «Все очень грустно, и отец переживает. Я с ним созваниваюсь, поддерживаю отношения. Он с мамой общается и со мной. Хочет нас помирить. Пройдет время, и, наверное, утихнут эмоции и обиды, которые мама во мне всколыхнула».

Напомним, певица второй год живет в Киеве и пока возвращаться в Россию не планирует. По данным СМИ, Мария даже не смогла проститься с отцом.

Ранее мы писали: 

Максаковой вернули драгоценности. Уголовное дело Вороненкова будет закрыто.

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​



0 Не нравится 0 Нравится 29.01.2018 Теги: Мария Максакова

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