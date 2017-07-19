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Максаковой вернули драгоценности


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Мария Максакова оказалась перед непростым выбором. На днях появилась информация о решении чиновников закрыть уголовное дело против покойного Дениса Вороненкова. Но в таком случае обвинение не снимается. А Мария ранее заявила о твердом намерении бороться за репутацию мужа.

Вороненков обвинялся в афере с рейдерским захватом здания в Москве. По действующему законодательству, в случае смерти обвиняемого суд имеет право заочно рассмотреть его дело и вынести приговор. В апреле Максакова заявила: «Я не позволю очернить светлое имя Дениса. Он невиновен. Нет его участия в этом грязнейшем из дел».

Однако теперь уголовное дело будет закрыто «за смертью обвиняемого». И по словам юриста, представляющего интересы семьи Вороненкова, родные покойного согласны с прекращением производства. Вот только в этом случае Вороненков автоматически признается виновным.

Тем временем Максаковой возвращены ранее изъятые из ее банковской ячейки драгоценности и деньги в сумме более 50 тысяч евро. Как уточняется, артистка доказала, что украшения и деньги принадлежат именно ей.

Кстати, на днях Мария появилась на кинофестивале в Одессе.

Ранее мы писали: 

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​

Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.



0 Не нравится 0 Нравится 19.07.2017 Теги: Мария Максакова

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