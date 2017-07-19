Максаковой вернули драгоценности
0 0
Мария Максакова оказалась перед непростым выбором. На днях появилась информация о решении чиновников закрыть уголовное дело против покойного Дениса Вороненкова. Но в таком случае обвинение не снимается. А Мария ранее заявила о твердом намерении бороться за репутацию мужа.
Вороненков обвинялся в афере с рейдерским захватом здания в Москве. По действующему законодательству, в случае смерти обвиняемого суд имеет право заочно рассмотреть его дело и вынести приговор. В апреле Максакова заявила: «Я не позволю очернить светлое имя Дениса. Он невиновен. Нет его участия в этом грязнейшем из дел».
Однако теперь уголовное дело будет закрыто «за смертью обвиняемого». И по словам юриста, представляющего интересы семьи Вороненкова, родные покойного согласны с прекращением производства. Вот только в этом случае Вороненков автоматически признается виновным.
Тем временем Максаковой возвращены ранее изъятые из ее банковской ячейки драгоценности и деньги в сумме более 50 тысяч евро. Как уточняется, артистка доказала, что украшения и деньги принадлежат именно ей.
Кстати, на днях Мария появилась на кинофестивале в Одессе.
Ранее мы писали:Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.
Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.
Читайте также
Обсуждение 5
-
ПрелестьСмешно вообще называть его виновным такими же как он в коррумпированной цепочке. А судьи кто? Те, кто подчистил много знающего. Позорная ситуация,где преступный мир работает на власть имеющих.
19.07.17 10:51
-
многоуважаемый шкафА дыма без огня не бывает:) Там нет порядочных людей, можете не адвокатствовать за покойного:)
19.07.17 12:16
-
KoshkaОтветственность у каждого личная.
19.07.17 12:30
-
СимаВ политике и администрации так работает во всем мире. Только наглостью отличается.
19.07.17 13:20
-
дашкаОй!Да не Вам об этом Вы признавались, что сами взятки давали занимаясь бизнесом.Взяточница о взятка...Осуждаем...Хахсхаха
19.07.17 20:54
-