Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой
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Певица Мария Максакова вчера, 23 марта, стала вдовой. Супруг артистки Денис Вороненков был убит в центре Киева. Многие известные персоны жалеют Марию, некоторые опасаются за ее безопасность. А скандально известная колумнистка Божена Рынска высказала предположение о том, что у звезды нехорошая карма.
Накануне Рынска высказалась в Facebook по поводу убийства Вороненкова. «Не согласна с Улицкой. Смерть не заслуживает уважения. Покойники, как сказал Чехов, не нуждаются в уступках. Смерть и послесловия расставляют все по своим местам. Как лакмусовая бумажка, проявляет подлинное отношение к человеку. Смерть не индульгенция. Обо всех, и о живых, и о покойниках - правду и только правду. P.S. Мария Максакова, кажется, беременна. Ей огромные соболезнования. Ее реально жалко».
В комментариях к посту одна из подруг Божены написала, что, кажется, двух бывших возлюбленных артистки тоже убили. «Да в том-то и дело. Ее же подруги называли Маша Бедоносица... Вот семейная динамика. Прямо просится в расстановку. Есть определённая динамика семейная. Отсюда и появляются трижды вдовы. Если женщина ранняя вдова, очень часто она вдова опять и опять. Так бывает», — ответила колумнистка.
Напомним, Денис Вороненков был застрелен у отеля «Премьер-палац». Начальник полиции Киева заявил, что убийство может быть заказным. В России на Вороненкова заведено уголовное дело по обвинению в рейдерском захвате здания.
Ранее мы писали:
Мария Максакова в центре скандала. Артистка уволена из Гнесинки.Фадеев попрощался с Максаковой. Продюсера поразил переезд певицы в Киев.
Мария Максакова: Невозможно не хотеть замуж. Звезда уверена, что любому человеку необходим дом, необходима семья.
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Обсуждение 10
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Галячерная вдова?
25.03.17 03:06
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МарияДоклад по теме: Шкура обсуждает шкуру. Надо обеим молчать.
24.03.17 21:20
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КИР CамараБожена закрыла бы свою зловещую жидовскую пасть.ЕЕ что же до сих пор не посадили?Как то было приутихла,вылезла говно эдакое
24.03.17 19:44
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50/50это ж надо умудриться в 40 выглядеть на полновесный полтинник (Божене))) вот что старый чужой муж натворил))
24.03.17 18:05
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ПрелестьЯ согласна что это карма. Не впадая в доказательства, я вижу в фото на Клео несомненное сходство с Иосифом В. Сталиным. А эти все современные мужчины именно отражение реальности. Воруют все начиная с серых белых ЗП. Святых нет.
24.03.17 16:26
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ЛикаДа что Вы говорите! Если Вы и ваши муженьки по вашим же рассказам воры, сидевшие в тюрьме . Типо так положено, в России все так бизнес делают- не значит что все воруют. И знаете, что не воровать это не святость, а воспитание. Не лепите к ворам в оппозицию Святых. есть еще золотая середина.) О которой, судя по вашим комментам на этом сайте Вы не в курсе.
24.03.17 16:43
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?Чье сходство с И.В. Сталиным видите? Божены?
24.03.17 18:18
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