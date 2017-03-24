Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой

Певица Мария Максакова вчера, 23 марта, стала вдовой. Супруг артистки Денис Вороненков был убит в центре Киева. Многие известные персоны жалеют Марию, некоторые опасаются за ее безопасность. А скандально известная колумнистка Божена Рынска высказала предположение о том, что у звезды нехорошая карма.

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Накануне Рынска высказалась в Facebook по поводу убийства Вороненкова. «Не согласна с Улицкой. Смерть не заслуживает уважения. Покойники, как сказал Чехов, не нуждаются в уступках. Смерть и послесловия расставляют все по своим местам. Как лакмусовая бумажка, проявляет подлинное отношение к человеку. Смерть не индульгенция. Обо всех, и о живых, и о покойниках - правду и только правду. P.S. Мария Максакова, кажется, беременна. Ей огромные соболезнования. Ее реально жалко».

В комментариях к посту одна из подруг Божены написала, что, кажется, двух бывших возлюбленных артистки тоже убили. «Да в том-то и дело. Ее же подруги называли Маша Бедоносица... Вот семейная динамика. Прямо просится в расстановку. Есть определённая динамика семейная. Отсюда и появляются трижды вдовы. Если женщина ранняя вдова, очень часто она вдова опять и опять. Так бывает», — ответила колумнистка.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен у отеля «Премьер-палац». Начальник полиции Киева заявил, что убийство может быть заказным. В России на Вороненкова заведено уголовное дело по обвинению в рейдерском захвате здания.

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