Максакова не хочет возвращаться

Певица Мария Максакова переживает сейчас очень сложный момент. Супруг артистки Денис Вороненков убит, она осталась с годовалым малышом на руках вдали от дома. Многие звезды пытаются поддержать Марию, зовут в Москву. Но певица не торопится в Россию.

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После убийства Вороненкова в центре Киева депутаты Госдумы посоветовали Максаковой обратиться за защитой в посольство России, поскольку артистке грозит серьезная опасность. Многие артисты предложили звезде вернуться. Даже Максим Фадеев, ранее довольно резко высказавшийся по поводу переезда Максаковой, посоветовал коллеге подумать о возвращении. «Мне жалко эту девочку. Мария, приезжайте на Родину, мы Вас ждем, как бы там ни было», — заявил продюсер.

Однако в интервью «Московскому комсомольцу» овдовевшая Максакова заявила о намерении остаться в Киеве. «Понятно, что мне сейчас дали госохрану, охраняют так, что даже не знаю, что меня сейчас может поразить, разве что внутренний недуг. Если бы его (Дениса) так охраняли, то это было бы прекрасно… В результате я поняла, что я от него никуда не поеду. <...>. Я знаю, что они пытаются меня заманить обратно. Но два момента: во-первых, я предам память Дениса, если это сделаю сейчас… Во-вторых, я думаю, что меня обманут… Заманят, отпиарят, как и что им нужно, потом поместят в забвение на некоторый период, а потом обвинят по какой-нибудь 159-й, часть 4-я за якобы "незаконное получение заработной платы мошенническим путем"…»

«Я не то что не собираюсь возвращаться. В плане допустимых теорий — почему нет?! Но я не собираюсь отказываться ни от одного своего сказанного слова. И находясь в Москве, и уже здесь, в Киеве, я делала все сознательно и считаю, что правильно. В Москве делала, но не всегда выставляла напоказ, потому что не видела в этом необходимости…» — добавила артистка.

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Источник фото: Globallookpress.com